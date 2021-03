Na taką zapowiedź czekaliście. Zwiastun 5. sezonu „Rick i Morty” i data premiery

Później sprawy potoczyły się dość szybko, ponieważ po zobaczeniu pierwszych dwóch lub trzech epizodów dobrnąłem do końca sezonu w mgnieniu oka. Nie było jeszcze wtedy 3. sezonu, dlatego kolejne odcinki dawkowałem sobie co pewien czas, by oczekiwanie na nowe było mniej odczuwalne. Zwolnienie tempa nie było jednak dobrą decyzją, ponieważ z rozpędu prawdopodobnie obejrzałbym całość, a później to samo zrobił z nowymi odcinkami. Sam sobie zaszkodziłem, ponieważ 2. sezon miewa słabsze momenty i to sprawiło, że z mniejszym entuzjazmem podchodziłem do następnych odcinków. Przede mną trochę nadrabiania, ale zwiastun 5. sezonu narobił apetytu.

Zwiastun 5. sezonu Rick i Morty

Dwuminutowa zapowiedź 5. sezonu to typowy miks szalonych scen z nowych odcinków, które ponownie dostarczą wizyt w innych galaktykach i wymiarach, a także pokażą, jak Rick z Mortym sprowadzają te wszystkie wyjątkowe przygody na własną planetę. Typowy dla serialu humor wydaje się zostać utrzymany na satysfakcjonujący poziomie, ale o tym przekonamy się dopiero po premierze – miejmy nadzieję, że w zwiastun nie upchnięto większości najlepszych scen.

W tej chwili na platformie są wszystkie 4 sezony, które – ku zdziwieniu części osób – są też dostępne z polskim dubbingiem. Odbiera on trochę uroku oryginału i nie zawsze udaje się w polskiej wersji językowej przekazać to, co autorzy mieli na myśli, ale jest to zaskakująco dobra wersja. Jeśli z jakichkolwiek powodów nie możecie obejrzeć serialu po angielsku, to Netflix stanął na wysokości zadania i dostarczył całkiem dane tłumaczenie.

Kiedy premiera 5. sezonu Rick i Morty na Netflix w Polsce?

Premiera 5. sezonu „Rick i Morty” zaplanowana jest na 20 czerwca i jak zawsze emitowany co tydzień będzie jeden nowy odcinek. Dotychczasowa praktyka pozwala sądzić, że na polskiego Netfliksa nowe odcinki trafią dopiero po emisji całego sezonu, więc przy dobrych wiatrach premiera w Polsce nastąpi pod koniec wakacji lub jesienią. Niestety w przypadku „Ricka i Morty’ego” Netflix nie wprowadza na inne rynki pojedynczych nowych odcinków, jak wygląda to np. w przypadku „Riverdale”, dlatego przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na polską premierę. Tymczasem możecie zacząć wypytywać twórców o 6. sezon, o czym zresztą sami wspominają w opisie zwiastunu 5. serii na YouTube.