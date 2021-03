Ależ to będzie widowisko! Poznaliśmy obsadę serialu „Obi-Wan Kenobi” w uniwersum Star Wars

To chyba najbardziej wyczekiwany serial wśród wszystkich zapowiedzianych projektów Star Wars przez Disney. „Obi-Wan Kenobi” pozwoli nam bowiem śledzić losy bohaterów, których tak dobrze znamy. Ale nie tylko, bo ogłoszona obsada pozwala też sądzić, że będziemy mieli szansę poznać całkiem sporo nowych postaci, które miały wpływ na historię lubianych (anty)bohaterów. W roli głównej zobaczymy, oczywiście, Ewana McGregora, który ponownie wcieli się w Kenobiego.

Kina wracają do formy? Wystarczył „Godzilla vs. Kong”, by pobić rekord!

U jego boku najwyraźniej będzie nam dane ujrzeć dość młodego Anakina Skywalkera, bo do tej roli powróci Hayden Christensen. Jest to wiadomość, która ponownie podzieli fanów, ale myślę, że danie mu szansy było właściwą decyzją. Pytanie jednak brzmi, czy jego Anakin Skywalker pojawi się tylko jako wspomnienia, czy aktor przywdzieje kostium Dartha Vadera.

Production begins soon on Obi-Wan Kenobi, a special event series coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9z49eW9Vgx

— Star Wars (@starwars) March 29, 2021