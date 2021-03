Zdziwieni nowościami Netflix? Popatrzcie co się najlepiej ogląda

I choć znajdujących się w TOP 10 Netfliksa seriali nie zaliczymy do lokalnej czy światowej czołówki, to w wielu przypadkach są one po prostu wystarczające, by przykuć widzów do ekranu. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy oferta platformy wzbogaca się o lepiej oceniane i bardziej znane za oceanem tytuły, które z pewnych powodów w Polsce nie doczekały się podobnego zainteresowania. Czasem sprawa rozbija się o tematykę, czasem o formę, czasem o język.

Powierzchowne podejście do katalogu Netfliksa

Powodów jest wiele, ale do subskrybentów Netflix w pierwszej kolejności docierają najbardziej promowane i obecne we wszelkich materiałach marketingowych tytuły. Te często wpisują się w panujący trend, bo Netflix dostrzega potencjał i deficyt konkretnego rodzaju treści. One powstają, bo podobne cieszył się do tej pory popularnością, a te nowe będą cieszyć się popularnością bo są niejako przedłużeniem tego, co było, więc z rozpędu widzowie biorą się za oglądanie.

Wielokrotnie lista TOP 10 na Netflix była dla nas źródłem zaskoczenia i zawodu, tym bardziej, że to często nie jest wina użytkowników, że nie są świadomi obecności wielu wartych uwagi produkcji na platformie. Jestem przekonany, że premiera dokumentu „Apollo 11” przejdzie kompletnie niezauważona przez zdecydowaną większość subskrybentów w Polsce, a to jeden z najlepszych dokumentów ostatnich lat. Takie przykłady można by mnożyć. Tymczasem marnie odebrane „Ferajna z Baker Street”, „Sky Rojo” czy dość niespodziewane „Ginny & Georgia” nie mają problemu, by utrzymać się w TOP 10.