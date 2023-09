Miały być leki przez internet, będą wysokie kary. UOKiK bierze się za e-recepty

Chyba już każdy wie czym jest e-recepta. Ten elektroniczny dokument, który od stycznia 2020 zastąpił tradycyjne, papierowe recepty, to wygoda dla wszystkich - zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów. Choć recepta wciąż może być wystawiana w wersji papierowej (w sytuacji braku dostępu do systemu informatycznego) ich cyfrowe wersje stają się standardem - nawet jeśli nie są drukowane. Pacjentowi wystarczy kod lub dostęp do jednej z rządowych aplikacji mobilnych (mObywatel lub mojeIKP), by szybko zrealizować ją w aptece.

Jednak nie wszyscy do e-recept podchodzą z należytą starannością i szukają w nich szybkiego zysku. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił właśnie zarzuty Centrum Medycznemu Telmed z Lublina prowadzącemu konsultacje medyczne online na stronach: e-lekarz24h.pl oraz e-zwolnienia24h.pl. Za ich pomocą można zamówić elektroniczną receptę lub zwolnienie lekarskie. Jak się okazuje, do UOKiK trafiło wiele skarg, które stały się podstawą do prowadzenia działań przez Prezesa Urzedu. Spółka otrzymała zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów.

O co dokładnie chodzi? O jawne wprowadzanie klientów w błąd. Centrum reklamowało swoje oferty m.in. poprzez fałszywe reklamy: „Potrzebujesz recepty na testosteron? Dzięki naszej stronie internetowej uzyskasz ją już w zaledwie kilka minut.” . mimo faktu obecności tego leku na liście wykluczonych - obok środków psychoaktywnych, nasennych czy o działaniu odurzającym. Używając fraz zawierających nazwy tych leków, firma miała pozycjonować swoje strony internetowe w wyszukiwarkach wskazując, że posiada je w swojej ofercie. A to ma stanowić nieuczciwą praktykę rynkową.

Centrum Medyczne Telmed z zarzutami UOKiK. Chodzi o e-recepty

Konsumenci powinni być uczciwie traktowani w relacjach z przedsiębiorcami, a to zakłada uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących proponowanej im oferty. Nie mogą być wabieni nieprawdziwymi hasłami, czy jak w przypadku Centrum Medycznego Telmed - fałszywymi obietnicami łatwego dostępu do środków wymagających bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Równie naganne jest nieinformowanie czy pozytywne opinie o firmie, prezentowane jako zachęta do skorzystania z jej usług, są weryfikowane czy nie

- mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Firmie stawiane są również inne zarzuty. Chodzi tu o promowanie swojej działalności poprzez publikowanie wyłącznie pozytywnych komentarzy na swoich stronach internetowych, nie ujawniając, czy te opinie są autentyczne lub pochodzą od prawdziwych klientów. Od 1 stycznia tego roku obowiązuje nowe prawo, zgodnie z którym każdy przedsiębiorca udostępniający opinie o produktach i usługach musi informować o procesie weryfikacji tych opinii. Musi też informować o tym, czy publikuje wszystkie komentarze, włączając w to opinie negatywne. To zmiana wynikająca z dyrektywy Omnibus. Ma ona na celu zapobieganie fałszywym lub zmanipulowanym recenzjom i zwiększenie autentyczności opinii online.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. obrotu.

UOKiK przygląda się też innym placówkom oferującym medycznym oferującym podobne usługi. Prowadzone są obecnie postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia czy działalność gospodarcza prowadzona za pośrednictwem stron internetowych CentrumMarihuany.pl, Pewna-Recepta.pl, dobra-recepta.pl, lekarz-recepta.pl, super-recepta.pl oraz nasza-recepta.pl narusza zbiorowe interesy konsumentów lub czy wzorce umów zawieranych przez operatorów wspomnianych platform mogą zawierać klauzule niedozwolone.