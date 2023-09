Nie opłaca się brak współpracy z UOKiK. 10 mln zł kary dla EURO RTV AGD za kasowanie wiadomości

Zmowa cenowa to jedno z poważniejszych naruszeń, na które baczną uwagę zwraca UOKiK. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie nasz regulator wszczął względem spółki Euro-net i Jura Poland, ale już teraz nałożył na nie karę za utrudnianie swojego postepowania.

UOKiK miał uzasadnione podejrzenia, iż spółki Euro-net i Jura Poland są w posiadaniu dowodów na stosowanie praktyk ograniczających konkurencję, a dokładniej o niedozwolonym ustalaniu cen ekspresów marki Jura.

Z uwagi na to urząd po uzyskaniu zgody sądu i w asyście policji wkroczył do w/w spółek i rozpoczął przeszukiwania w ich siedzibach. W toku tych przeszukiwań okazało się, że zarówno pracownik Euro-net, jak i Jura Poland skasowali z komunikatora WhatsApp całą korespondencję pomiędzy sobą w przedmiotowej sprawie.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny:

Spółki Jura Poland i Euro-net w podobny sposób utrudniły nasze działania. Pracownicy tych spółek, po otrzymaniu informacji o rozpoczęciu przeszukania, usunęli wiadomości z komunikatorów zainstalowanych na ich telefonach wykorzystywanych do celów służbowych. Mogło to utrudnić zebranie dowodów na niedozwolone porozumienie, w efekcie którego nabywcy ekspresów Jura mogli płacić drożej za te produkty. Dlatego nałożyłem na spółki kary finansowe w łącznej wysokości 11 mln zł.



Za utrudnianie przeszukiwań w siedzibach tych spółek, prezes UOKiK nałożył 10 mln zł kary dla Euro-net i 1 mln zł dla Jura Poland. Kara ta jest niezależna od toczącego się nadal postępowania w sprawie (nie przeciwko tym spółkom). W przypadku stwierdzenia naruszeń i rzeczywistego udziału tych spółek w porozumieniu ograniczającym konkurencję, grozi im kara wysokości do 10% obrotu. Z kolei menadżerom odpowiedzialnym za przedmiotową zmowę cenową grozi kara wysokości do 2 mln zł.

