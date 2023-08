5 mln zł kary za reklamy na Instagramie. Nie oznaczasz, płacisz!

Upominaliśmy rynek od dawna o tym, aby reklamodawcy oraz sami influencerzy przejrzyście informowali o komercyjnym charakterze wpisów w mediach społecznościowych. Wskazywaliśmy określenia, które są niewystarczające i mogą tym samym wprowadzać odbiorców w błąd. Jeśli słowo „współpraca” tak bardzo przypadło twórcom do gustu, to powinni oni wówczas wyraźnie określać jej charakter np. jako komercyjna/reklamowa, aby nie pozostawiać swoim odbiorcom wątpliwości.

- mówił w zeszłym roku Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK. W lipcu ubiegłego roku Urząd postawił zarzuty niejednoznacznego oznaczania materiałów reklamowych na Instagramie trzem influencerom z branży fitness - Katarzynie Dziurskiej, Katarzynie Oleśkiewicz-Szubie oraz Piotrowi Liskowi. Twórcy w swoich wpisach w mediach społecznościowych mieli promować za wynagrodzeniem produkty różnych firm, w tym Olimp Laboratories, bez jednoznacznego oznaczania treści sponsorowanych. Mogło to doprowadzić do wprowadzania w błąd samych konsumentów, do których te posty trafiły. Wszczęte postępowania miały zakończyć się nałożeniem kar za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów w wysokości do 10 proc. obrotu.

Teraz, rok po pierwszych informacjach związanych z postawionymi zarzutami mamy, mamy decyzję UOKiK. I chyba nie będzie większym zaskoczeniem, że zarówno na spółkę Olimp Laboratories, jak i wspomnianych wyżej influencerów, zostały nałożone kary. Jak podaje Urząd, mamy tu do czynienia z pierwszymi karami nałożonymi zarówno na twórców, jak i na reklamodawcę za nieprawidłowe oznaczanie treści reklamowych.

Influencerzy i firmy nie uczą się na błędach - wysoka kara od UOKiK za kryptoreklamy

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył karę na firmę Olimp Laboratories w wysokości ponad 5 milionów złotych za stosowanie niezgodnej z prawem kryptoreklamy w mediach społecznościowych. Od Od 2015 roku firma zajmująca się m.in. produkcją leków, wyrobów medycznych i suplementów diety korzystała z reklamy w mediach społecznościowych i współpracy z influencerami cieszących się dużymi zasięgami. Spółka płaciła za pokazywanie produktów w postach i relacjach zgodnie z dostarczonymi wytycznymi - sugerowała m.in. stosowanie niejasnych oznaczeń materiałów reklamowych, co często utrudniało odbiorcom jednoznaczne rozpoznanie ich komercyjnego charakteru. Dodatkowo, mimo wszczęcia postępowania wyjaśniającego, firma zachęcała influencerów do ukrywania celu handlowego oraz stosowania niejasnych formuł reklamowych, bez wyraźnego oznaczenia, że jest to reklama.

Prezes UOKiK w swojej decyzji podkreślił, że firma Olimp Laboratories, jako reklamodawca, naruszyła przepisy poprzez udzielanie influencerom niezgodnych z prawem zaleceń dotyczących komercyjnych treści. Decyzja ta akcentuje wspólny obowiązek transparentności w płatnej współpracy, obejmujący zarówno twórców internetowych, agencje, jak i reklamodawców. Ostatecznie, firma zrezygnowała z kwestionowanej praktyki w styczniu tego roku i obecnie działa zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rekomendacji Prezesa UOKiK. Nie oznacza to jednak, że uniknie kary, choć przysługuje jej prawo do odwołania.

Twórcy internetowi również nie uniknęli kar. W toku prowadzonego dochodzenia dokładnie przeanalizowano partnerstwa firmy Olimp Laboratories z Katarzyną Dziurską, Katarzyną Oleśkiewicz–Szubą oraz Piotrem Liskiem, które obejmowały usługi promocyjno-reklamowe na ich kontach w platformie społecznościowej Instagram. Zgodnie z decyzjami Prezesa UOKiK, wymierzone w tych twórców, nałożono łącznie grzywnę przekraczającą 40 tysięcy złotych. Piotr Lisek ma do zapłacenia karę w wysokości ponad 23 tys. zł. Katarzyna Dziurska ukarana została kwotą 16 tys. zł, a Katarzyna Oleśkiewicz-Szuba karą 5 tys. zł za nieprawidłowe promowanie w swoich mediach społecznościowych produktów różnych firm.

