Samsung Galaxy S21 Ultra

Nie dajcie się jednak zwariować tym porównaniom, bo bardzo łatwo wywnioskować z nich, że model z Exynosem to złom i nie warto go kupić. Absolutnie tak nie jest, to bardzo wydajna i świetnie działająca jednostka. Nie ma znaczenia czy uruchamiałem syntetyczne testy, korzystałem ze smarfona przeglądając serwisy społecznościowe, strony internetowe czy robiłem zdjęcia – w żadnym z tych scenariuszy Galaxy S21 Ultra 5G mnie nie zawiódł i działał jak rakieta. Wydajności nie brakuje mu również w nawet najbardziej wymagających grach, ale naprawdę trudno oczekiwać czegoś innego od flagowca, do którego wsadzono aż 12 GB pamięci RAM. Dostępna jest też jeszcze mocniejsza wersja, gdzie tego RAM-u jest aż 16 GB, choć nie jestem przekonany czy za taką zmianę (oraz podwojenie pamięci na dane) warto dopłacić ponad pół tysiąca złotych. Z drugiej strony, nie ma rozbudowy pamięci kartami microSD, co negatywnie zaskakuje.

Smartfon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 i nakładki systemowej One UI 3.1. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej o najnowszej wersji oprogramowania, zobaczcie co nowego wprowadzono w One UI.

Aparaty w Galaxy S21 Ultra 5G