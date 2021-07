Czysta moc za niską cenę – recenzja realme GT

realme przyzwyczaiło nas, że jest marką, która walczy o to, by oferować jak najlepsze komponenty za jak najniższą cenę. Jeżeli przyjrzymy się ich dotychczasowym dokonaniom, to w przedziale „około 1000 zł” wypuścili już na rynek: ekran 90 Hz, OLEDa, 65 W ładowanie czy aparat 108 Mpix. Trzeba przyznać – naprawdę imponujące osiągnięcia, które nieco rozruszały rynek i zdecydowanie podniosły nasze oczekiwania co do sprzętów tej klasy. Jednak to nie jedyna półka cenowa, na której realme jest obecne. Mieliśmy już przecież chociażby takei modele jak X3 SuperZoom czy X50 Pro 5G. Ciężko powiedzieć, czyim następcą jest model GT, ale patrząc na cenę, obstawiałbym bardziej X3, który w dniu premiery kosztował 2400 zł. Ile kosztuje GT i co dostajemy za te pieniądze?

realme GT – specyfikacja techniczna