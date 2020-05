Recenzja Oppo Reno 3. Cztery aparaty z tyłu i MediaTek za 1600 złotych

Od debiutu Oppo w Polsce minął już ponad rok. Przez ten czas sporo się zmieniło w strategii marki. Firma szybko dostrzegła, że atak na półkę premium i stosunkowo wysokie ceny na tle brylujących przez cały 2019 w Polsce Samsunga, Xiaomi i Huawei to nie jest dobry przepis na zdobywanie udziałów w nadwiślańskim rynku.

Ale krajobraz się trochę zmienił. Huawei stracił usługi Google. Samsung poczuł, że zarobi na tym i odleciał trochę z cenami. A Xiaomi zamarzyło się sprzedawać Polakom myśl technologiczną z Dalekiego Wschodu za cenę, do której zdecydowanie nie byli dotąd przyzwyczajani. To stworzyło pole do popisu dla Oppo, które przecież ma czym walczyć – w skali światowej to 5. największy producent smartfonów na świecie.

Reno 3 to reprezentant takiej trzeciej fali smartfonów Oppo w Polsce – w końcu rozsądnie wycenianej w stosunku do parametrów i możliwości. Widać tutaj pewne tąpnięcie, bo chyba jeszcze nigdy Oppo nie było tak rozchwytywane przez operatorów komórkowych. Patrząc na informacje prasowe od telekomów trudno oprzeć się wrażeniu, że sporo osób wierzy w dobrą sprzedaż tych modeli.

Oppo Reno 3 testuję od kilku tygodni. Smartfon jest typowym przedstawicielem średniej półki cenowej. Wyceniono go na 1599 złotych i to znakomita cena w porównaniu z tym, co ma w środku.

Oppo Reno 3 – specyfikacja

Procesor: MediaTek MT6779 Helio P90 (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 & 6 x 2.0 GHz Cortex-A55)

GPU: PowerVR GM9446

RAM: 8 GB LPDDR3

Pamięć wewnętrzna: 128 GB UFS 2.1 (+ slot microSDXC)

Łączność: WLAN 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Bluetooth 5.0 LE, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC

Bateria: 4025 mAh (szybkie ładowanie 20W VOOC 3.0)

Ekran: 6,4 cala AMOLED, 1080 x 2400 px (411 PPI), proporcje 20:9

Przednia kamerka: 44 Mpix, f/2.4

Główny(e) aparat(y):

48 MP, f/1.8, 26 mm (szerokokątny), 1/2.0″, 0.8 µm, PDAF

13 MP, f/2.4, 52 mm (tele), 1/3.4″, 1.0 µm, 2x optyczny zoom, PDAF

8 MP, f/2.2, 13 mm (ultraszerokokątny), 1/4.0″, 1.12 µm

2 MP (czarno-biały), f/2.4, 1/5.0″, 1.75 µm

Zawartość pudełka ze smartfonem nie jest jakoś szczególnie zaskakująca. Miłym akcentem jest natomiast na pewno etui silikonowe, które skutecznie zabezpieczy nasze urządzenie przed trudami codzienności. Nie zabrakło też słuchawek, które wizualnie przywodzą trochę na myśl te od Apple.