OPPO prezentuje Reno3 i chce ostro namieszać na rynku

Oppo właśnie ogłosiło, że jutro rozpocznie się sprzedaż europejskiej wersji ich najnowszego smartfonu Reno3. Trzeba przyznać, że zaprezentowano bardzo ładny i dobrze wyposażony telefon, ale to co czyni go wyjątkowym, to stosunek jakości do ceny. Chińczycy wycenili ten telefon w Polsce na poziomie 1599 zł i patrząc na konkurencyjne konstrukcje, ciężko znaleźć coś porównywalnego w tej cenie.