GTA 6 nie jest jedyną nową grą Rockstara. Nadchodzi tajemnicza produkcja

Grand Theft Auto 6 nie jest jedyną nową grą Rockstar Games

Rockstar Games zabrało głos oficjalnie w sprawie Grand Theft Auto VI tylko po wielkim wycieku danych młodego hakera — i deweloperzy przyznali jedynie, że materiały, które ukazały się w sieci, faktycznie są prawdziwe i że nowa część kultowej serii naprawdę powstaje. Od tamtej pory cały czas jednak mamy do czynienia z całkowitym milczeniem ze strony studia odpowiedzialnego za GTA czy Red Dead Redemption.

Niedawno informowaliśmy o tym, że Grand Theft Auto VI może zaliczyć poślizg. Informator, który podał tę wiadomość, twierdzi, że ogłoszenie gry w tym roku nie jest wcale takie pewne, gdyż deweloperzy mogą przesunąć datę premiery do 2025 roku. Wtedy, naturalnie, deweloperzy będą chcieli zapowiedzieć grę w 2024 roku. Jak jednak teraz się okazuje, przesunięcie premiery może być spowodowane jeszcze jednym czynnikiem. Otóż Grand Theft Auto VI nie jest jedyną grą, nad którą pracuje Rockstar.

Rockstar pracuje nad jeszcze inną grą. Co to będzie za projekt?

Jak już zdążyliśmy się przyzwyczaić w przypadku Grand Theft Auto VI, największe śledztwo prowadzą sami gracze. Tak samo było w tym przypadku — i gracze czekający na GTA 6 znaleźli w CV aktora Michaela Ursu znaleźli kilka tajemniczych wpisów — na przykład nieogłoszoną jeszcze grę z uniwersum Borderlands oraz tajemniczy tytuł miHoYo, za który odpowiadają twórcy Genshin Impact. Uwagę graczy najbardziej przykuła jednak tajemnicza gra od… Rockstar Games.

Co najciekawsze, to fakt, że jest to gra VR. Rockstar nie ma wielkiego doświadczenia w produkcjach wirtualnej rzeczywistości — do tej pory pojawiło się wyłącznie L.A. Noire. Ciężko więc powiedzieć, czym będzie nadchodząca produkcja — może będzie to tryb VR do Grand Theft Auto V (chyba każdy by tego oczekiwał), może do Red Dead Redemption 2, a może całkowicie nowa produkcja, opracowywana od zera z myślą o goglach wirtualnej rzeczywistości.

W tej chwili gracze nie są w stanie przeprowadzić już dokładnego śledztwa, gdyż Ursu usunął wszystkie te gry ze swojego CV — najprawdopodobniej na prośbę deweloperów po tym, jak w sieci pojawiło się zamieszanie na ten temat. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co myślicie o tym pomyśle Rockstara? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: YouTube @12th Hour

Grafika wyróżniająca: Unsplash @saadchdhry