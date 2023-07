GTA 6 i Red Dead Redemption Remaster pojawią się szybciej, niż się spodziewamy?

GTA 6 otrzyma oficjalny zwiastun jeszcze w tym roku?

Kiedy zadebiutuje Grand Theft Auto VI? Oficjalnej odpowiedzi na to pytanie nie znamy — w końcu Rockstar Games milczy, podobnie jak we wszystkich innych kwestiach. O GTA 6 wiemy już sporo, lecz wszystkie te wieści pochodzą od insiderów lub ciekawskich fanów, którzy grzebią w plikach gry czy budują koncepcyjne wersje mapy gry. Jeśli chcecie poznać najważniejsze informacje na temat nadchodzącego hitu twórców Red Dead Redemption, zajrzyjcie pod ten link — zebraliśmy wszystkie najciekawsze doniesienia w jednym miejscu.

W społeczności Reddita, która co chwilę znajduje nowe smaczki i poznaje szczegóły dotyczące nadchodzącej gry Rockstara, ostatnio zaoferowała się tweetem insidera o pseudonimie Budz. Napisał on:

Data premiery [trailera] to 17 listopada 2023 roku. To wstrząśnie światem gier, niespodzianka stulecia. Uwierzcie. Wiem, że to data premiery na 100%. Podawali fałszywe informacje wkurzonym deweloperom, aby wyeliminować przecieki we własnej firmie. Rozgrywka, która wyciekła w 2022 roku, pochodziła z początku 2020 roku.

Ponadto informator napisał, że Grand Theft Auto VI będzie miało premierę już w przyszłym roku, a Rockstar chce opublikować zwiastun w okolicach listopada lub grudnia, prawdopodobnie podczas tegorocznej gali The Game Awards. Plotki, które krążyły jakiś czas temu, sugerowały, że zwiastun miał pojawić się na poprzednich targach TGA — jednak przez pewne komplikacje Rockstar zdecydował się przełożyć to w czasie; niemniej, właśnie ta gala wydaje się najbardziej prawdopodobna ze względu na jej skalę.

Red Dead Redemption Remaster jeszcze w tym roku?

Jak niedawno informowaliśmy, Rockstar doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że mnóstwo graczy jest zainteresowanych odświeżoną wersją Red Dead Redemption. Chociaż początkowo faktycznie deweloper miał porzucić ten pomysł, to finalnie zmienił zdanie — lecz odłożył remaster RDR na dalszy plan i chce wydać ten tytuł dopiero wtedy, kiedy zbliży się do premiery GTA 6, a może nawet nieco później. Wtedy Colin Moriarty, były dziennikarz IGN, powiedział, że widziałem potwierdzenie, że to prawda, że gra nadchodzi. Stwierdził, również, że możliwe, iż wkrótce nawet zostanie zapowiedziana — a może nawet i w sierpniu.

Budz poniekąd potwierdza te informacje, pisząc, że Red Dead Redemption Remastered ukaże się jeszcze w tym roku. Insider twierdzi, że produkcja zostanie oficjalnie ogłoszona w sierpniu tego roku na PC, PS5 i Xbox Series X|S, a premiera będzie miała miejsce w październiku lub w listopadzie.

Jeśli informacje okażą się prawdziwe, to Rockstar wcale nie ma tak żółwiego tempa, jak się wydawało. Oczywiście takie rozwiązanie byłoby najlepsze dla graczy — nikt by nie narzekał na odświeżone RDR w tym roku, a kolejną część gigantycznej serii w 2024.

