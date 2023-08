10 tabletów z Androidem, które warto kupić w 2023 roku

Ranking tabletów 2023. Który tablet z Androidem warto kupić?

Tablety nie stały się może tak nieodłącznym elementem naszego życia, jak smartfony, ale są sytuacje, w których warto po nie sięgać. Są wszechstronne, przenośne i oferują wiele możliwości, zarówno jeśli chodzi o rozrywkę, jak i pracę. Ceny urządzeń wartych uwagi zaczynają się już od 600 zł, ale nie brakuje też takich za które trzeba zapłacić kilka tysięcy. Co wybrać? Czym kierować się podczas poszukiwań odpowiedniego urządzenia? W tym artykule przedstawimy ranking najlepszych tabletów z systemem Android na rok 2023, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję zakupową.

Tablety cieszą się dużym zainteresowaniem zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych. Dzięki swojej przenośności i funkcjonalności, stanowią idealne urządzenie do przeglądania internetu, odtwarzania multimediów, czy pracy z aplikacjami biurowymi. Android, jako jeden z najpopularniejszych systemów operacyjnych dla tabletów, oferuje bogatą gamę funkcji i szeroki dostęp do aplikacji, sprawiając, że jest to właściwy wybór.

Nasz ranking tabletów z Androidem na 2023 rok uwzględnia zarówno najnowsze modele, jak i te, które już od jakiegoś czasu utrzymują swoją popularność na rynku. Oczywiście, oczekiwania i preferencje użytkowników mogą się różnić, dlatego przygotowaliśmy tę listę w taki sposób, aby zawierała różne modele, które spełniają różne potrzeby i wpisywała się w różne budżety. Uważasz, że zabrakło tu jakiegoś urządzenia, które należy brać pod uwagę w 2023 roku? Koniecznie daj znać w komentarzu!

Tablet Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Zaczynamy z wysokiego C. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra to doskonały wybór dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie topowe funkcje. Tablet zapewnia imponujące możliwości, które zaspokoją nawet najbardziej wymagające potrzeby. Jego najważniejszą cechą jest duży 14,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o odświeżaniu 120 Hz, idealny do płynnego przeglądania treści. Działa na mocnym procesorze Snapdragon 8 Gen 1, który zapewnia znakomitą wydajność. Rysik S Pen, który jest dostępny w zestawie, umożliwia precyzyjne rysowanie i pisanie. Samsung Galaxy Tab S8 Ultra jest częścią ekosystemu Galaxy, więc posiadacze innych sprzętów sygnowanych tą nazwą mogą liczyć na odpowiednią integrację. Ten tablet sprawdzi się zarówno w pracy, jak i rozrywce.

CENA: od 4759 zł

Tablet Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8 to przystępniejsza cenowo alternatywa dla modelu S8 Ultra, zachowująca jego funkcjonalność. Mimo mniejszego ekranu, tablet ten nadal oferuje topową jakość użytkowania. Wyświetlacz o rozmiarze 11 cali lub 12,4 cala z odświeżaniem 120 Hz również zapewnia płynne przeglądanie treści. Dzięki procesorowi Snapdragon 8 Gen 1, użytkownicy mogą cieszyć się mocnym i szybkim działaniem. Nie zabrakło też wspomnianego już wcześniej rysika S Pen, dającego wrażenie korzystania z tradycyjnego długopisu lub ołówka. Dzięki ekosystemowi Galaxy, łatwo można przełączać się między różnymi urządzeniami z tej rodziny. Samsung Galaxy Tab S8 oferuje wiele możliwości i stanowi doskonałą alternatywę dla osób poszukujących tabletu z górnej półki, z nieco mniejszym ekranem.

CENA: od 3999 zł

Tablet Lenovo Tab M10 Plus (3 generacji)

Lenovo Tab M10 Plus Gen 3 to tablet, który dobrze sprawdzi się w rozrywce. Wyposażony w 10,6-calowy ekran o rozdzielczości 2000 x 1200, zapewnia przyzwoitą jakość obrazu podczas oglądania filmów i seriali. Tablet posiada cztery głośniki stereo, zoptymalizowane przy użyciu technologii Dolby Atmos. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 680. Mamy też 4 GB pamięci RAM. Bateria o pojemności 7700 mAh umożliwia nawet 12 godzin oglądania wideo bez konieczności ładowania. Obudowa tabletu jest smukła, lekka i częściowo wykonana z metalu, co nadaje mu stylowy wygląd. W trybie czytania, ekran przypomina kolorowe strony książki, co będzie miało pozytywny wpływ na zmęczone oczy. Tablet działa na systemie Android 12, a producent zapewnia trzyletnie aktualizacje oprogramowania i zabezpieczeń. To dobry wybór dla użytkowników poszukujących przystępnego cenowo urządzenia do codziennych zastosowań, takich jak przeglądanie internetu, korzystanie z mediów społecznościowych, oglądanie filmów i wykonywanie podstawowych zadań.

CENA: od 699 zł

Tablet ACER Iconia Tab 10

Acer Iconia Tab 10 to smukły i lekki tablet wykonany z aluminium. Dzięki technologii In-Cell Touch Panel (iTP) wyświetlacz jest cieńszy, a jednocześnie oferuje niezłą wydajność. Acer Iconia Tab 10 działa na systemie Android 12. Wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek, 4 GB pamięci RAM, 64 GB wbudowanej pamięci oraz gniazdo MicroSD, tablet umożliwia płynne oglądanie filmów i granie w gry. Bateria o pojemności 6000 mAh pozwala na nawet 10,5 godziny odtwarzania wideo, co sprawia, że można go zabrać ze sobą w dłuższą podróż, bez obaw o wyczerpanie zasilania. Port USB typu C umożliwia szybkie ładowanie. Dla rodziców, którzy szukają bezpiecznych i wartościowych treści dla swoich pociech, Acer Iconia Tab 10 oferuje funkcję Google Kids Space. Dzięki niej dzieci mogą odkrywać specjalnie dostosowane treści wspomagające naukę i rozwój. Rodzice z kolei mogą zarządzać treściami, kontrolować czas korzystania z urządzenia i wiele więcej dzięki aplikacji Family Link.

CENA: od 699 zł

Tablet REALME Pad

Realme Pad to tablet, który oferuje minimalistyczny design i dobrą wydajność. Wyposażony w 8-rdzeniowy procesor MTK Helio G80, zapewnia optymalne działanie nie tylko podczas gier mobilnych, ale także podczas streamingu wideo i przeglądania internetu. Bateria o pojemności 7100 mAh zapewni sporo czasu na użytkowanie, a szybkie ładowanie 18 W pozwoli szybko uzupełnić energię. Z 10,4-calowym ekranem o rozdzielczości 2000x1200 px, oferuje niezłą jakość obrazu. Możliwość pracy w trybu wielu okien umożliwia jednoczesne używanie kilku aplikacji, co jest przydatne w codziennym użytkowaniu. Zastosowane 4 głośniki pracujące w standardzie Dolby Atmos dostarczają solidnej jakości dźwięku przestrzennego. Tablet ten świetnie sprawdza się również podczas wideokonferencji i rozmów online. Dwa mikrofony, w tym jeden z funkcją inteligentnego wyciszania dźwięków otoczenia, oraz system redukcji szumów zapewniają klarowną jakość dźwięku podczas rozmów. Dodatkowo, dwie kamery ultraszerokokątne o rozdzielczości 8 Mpx wspierają technologię rozpoznawania twarzy.

CENA: od 839 zł

Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Kolejny Samsung w rankingu, tym razem w znacznie przystępniejszej cenie. Tablet charakteryzuje się stylowym designem i można go wygodnie obsługiwać jedną ręką. Dzięki ośmiordzeniowemu procesorowi i 3 GB pamięci RAM oferuje wydajne działanie. Bateria o pojemności 5100 mAh pozwala na korzystanie przez cały dzień, a szybkie ładowanie zapewnia szybkie uzupełnianie energii. Tablet posiada dwa głośniki, które dostarczają dobrą jakość dźwięku stereo z wykorzystaniem technologii Dolby Atmos. Samsung Galaxy Tab A7 Lite oferuje również funkcje takie jak Samsung Kids, które zapewniają bezpieczną przestrzeń do nauki i zabawy dla dzieci, oraz Samsung Knox, który zapewnia wielowarstwową ochronę prywatnych danych. Dzięki swojej mobilności i poręcznemu designowi, tablet ten można zabrać ze sobą wszędzie. 8,7-calowy ekran i możliwość rozszerzenia pamięci do 1 TB czyni z urządzenia idealnego towarzysza podróży – prywatnych i biznesowych.

CENA: od 599 zł

Tablet TCL Tab 10L

TCL Tab 10L to wszechstronny tablet budżetowy. Zapewnia wygodny dostęp do ulubionych gier, aplikacji i mediów społecznościowych. Jest lekki, poręczny i ma kompaktowe wymiary, co ułatwia jego przenoszenie. Ekran o przekątnej 10.1 cala i rozdzielczości 1280x720 pikseli oferuje szerokie kąty widzenia i naturalne kolory. Niestety, mamy tu tylko 2 GB RAM-u i 32 GB przestrzeni na dane. Urządzenie działa na systemie operacyjnym Android 11. To kompleksowe rozwiązanie dla niewymagających użytkowników, którzy poszukują stylowego i niedrogiego tabletu do różnorodnych zastosowań.

CENA: od 599 zł

Tablet HUAWEI MatePad SE

HUAWEI MatePad SE 10.4" to wszechstronny tablet, wyposażony w ekran o rozmiarze 10,4 cala i rozdzielczości 2K. Warto jednak zauważyć, że urządzenie korzysta z autorskiego rozwiązania Huawei Mobile Services, co oznacza, że nie ma tu fabrycznie zainstalowanych usług Google. Zamiast tego, dostępny jest sklep AppGallery, który oferuje szeroki wybór aplikacji. MatePad SE cechuje się lekkością, niezłą wydajnością oraz zoptymalizowanym systemem HarmonyOS 3.0. To ich autorskie rozwiązanie bazujące na otwartoźródłowej wersji Androida. Bateria o pojemności 5100 mAh pozwala na długotrwałe użytkowanie, a dodatkowe funkcje, takie jak tryb ochrony wzroku czy kontrola dostępu do treści, dodatkowo rozszerzają jego funkcjonalność. HUAWEI MatePad SE 10.4" to odpowiedni wybór dla różnych członków rodziny.

CENA: od 799 zł

Tablet OPPO Pad Air

OPPO Pad Air to tablet, który warto wziąć pod uwagę zarówno do pracy, jak i rozrywki. Jest lekki i świetnie się prezentuje, jeśli chodzi o wygląd. Tablet działa na systemie Android 12. Co go wyróżnia? Posiada duży ekran, niezłe podzespoły oraz cienką obudowę o grubości zaledwie 6,9 mm. Wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 680 i 4 GB pamięci RAM, OPPO Pad Air zapewnia płynne działanie aplikacji i gier. Posiada również baterię o pojemności 7100 mAh, która umożliwia długotrwałe użytkowanie. Ekran o rozmiarze 10,36 cala i rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli generuje niezłą jakość obrazu. Dodatkowo, tablet obsługuje ciekawą funkcję obsługi 2 urządzeń na jednym ekranie. Oznacza to, że na tablecie może wyświetlać się... Twój smartfon. Dobry wybór dla osób, które cenią sobie wielozadaniowość.

CENA: od 1199 zł

Tablet OnePlus Pad

Na ostatnie urządzenie, które wyróżniamy w naszym rankingu, trzeba jeszcze chwilę poczekać. Chociaż jego premiera już się odbyła, wysyłka do Polski rozpocznie się dopiero w lipcu (zgodnie z oficjalną stroną internetową producenta). Warto jednak czekać. Recenzje dziennikarzy technologicznych z innych krajów sugerują, że mamy do czynienia z naprawdę interesującym sprzętem! OnePlus Pad to pierwszy tablet tego producenta. Urządzenie posiada 11,61-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2800×2000 pikseli. Co ciekawe, oferuje on również odświeżanie ekranu o częstotliwości 144 Hz oraz obsługę Dolby Vision, co przekłada się na wysoką jakość wyświetlanego obrazu. OnePlus Pad wyróżnia się również nietypowym proporcjami ekranu – 7:5. Wewnątrz znajduje się procesor MediaTek Dimensity 9000, 8 GB RAM-u i 128 GB przestrzeni na dane i aplikacje. OnePlus Pad jest wyposażony w akumulator o pojemności 9510 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy 67 W. Dzięki temu baterię można naładować do pełna w godzinę. Warto jednak zauważyć, że OnePlus Pad nie posiada niektórych popularnych funkcji znanych z segmentu premium, takich jak NFC, czytnik linii papilarnych czy złącze audio 3,5 mm. Mamy za to moduły Bluetooth 5.3, WiFi 6 i 5G.

CENA: od 2290 zł