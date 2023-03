Po potężnych stacjach roboczych z serii ThinkStation i gamingowych potworach linii Legion oraz LOQ przyszła pora na odświeżone Yogi. Lenovo właśnie zaprezentowało ostatnią z wiosennych aktualizacji oferty, skierowaną tym razem do wielozadaniowych twórców, którzy przede wszystkim cenią sobie mobilność i wszechstronność.

Yoga Pro 9i

Flagowy model serii Yoga dostępny w dwóch wersjach – 14,5-cala i 16-cali – to najpotężniejsza jednostka, wyposażona w system Windows 11, mobilny Intel Core 13. generacji, do 64 GB pamięci RAM oraz GPU NVIDIA RTX 4070. Jednostka stawia na maksymalną wydajność przy zachowaniu możliwe największej mobilności, dlatego też sprzęt korzysta z technologii Lenovo X Power 2, do lepszego zarządzania temperaturami, co przekłada się na szybsze renderowanie treści.

Źródło: Lenovo

Te zaś obserwować będziemy na wyświetlaczach Mini-LED PureSight Pro z realistycznym odwzorowaniem kolorów (100% DCI-P3 i 100% Adobe RGB) i jasnością na poziomie 1200 nitów. W obu modelach postawiono na maksymalnie 1 TB pamięci wewnętrznej oraz baterię 75 Whr. Jeśli zaś chodzi o wagę, to jest ona niemalże taka sama, jak w przypadku MacBooków Pro 14 i 16, wynosząc kolejno 1.65 kg oraz 2.06 kg (w opcji z LCD). Waga zwiększa się o około 0,10 kg w przypadku wersji z wyświetlaczem Mini-LED.

Yoga Pro 7 i Yoga Pro 7i

Nieco słabsze laptopy z serii Pro 7 to przede wszystkim różnica w zastosowanych procesorach – Intel Core i7-13700H dla wersji 7i oraz AMD Ryzen R7-7840HS w Yoga Pro 7. Oba modele wyposażono w wyświetlacze o przekątnej 14,5 cala, z jedną istotną różnica względem 9i – są to panele LCD IPS z maksymalnym odświeżaniem 120Hz (90Hz w modelu Pro 7). W obu przypadkach najmocniejszą konfiguracją jest ekran 3K PureSight Pro (3072x1920) z jasnością na poziomie 400 nitów, Dolby Vision oraz certyfikatem TÜV Low Blue Light.

Źródło: Lenovo

Użytkownicy wybierać mogą między komputerami z NVIDIA RTX 3050 lub 4050 i maksymalnie 32 GB pamięci RAM (16 GB w Yoga Pro 7). Na plus możliwość połączenia z urządzeniami działającymi na systemie iOS i Android, dzięki czemu w prosty sposób można uzyskać jednoekranową platformę do obsługi wielu urządzeń.

Yoga Slim 7/ 7i i Yoga Slim 6

Aktualizacji uległy też zwykłe siódemki, wersji 14 i 16-calowej, wyposażone w procesory Intel 13. generacji lub AMD Ryzen serii 7000. Tym razem postawiono na wyświetlacz o proporcjach 16:10, panel OLED o rozdzielczości do 2,8 K i 100% odwzorowania kolorów DCI-P3. Znakiem rozpoznawczym serii jest mobilność i opcja odwrócenia urządzenia, zamieniając go w dotykowy tablet.

Źródło: Lenovo

Z AMD Ryzen 7000 korzysta też nieco bardziej budżetowy komputer z odświeżonej oferty chińskiego producenta, czyli Yoga Slim 6 ósmej generacji. Inżynierowie Lenovo zdecydowali się umieścić w nim 14-calowy ekran 2.8K (2880x1880) 120Hz, a kwestii pamięci RAM i pojemności dysku, klienci mogą wybierać kolejno między zestawem 8/16GB i 512/1TB.

Wszystkie laptopy kompatybilne z Lenovo Premium Suite 4 wyposażono w cztery mikrofony dla lepszych połączeń audio i wideokonferencji, a także cztery głośniki z redukcją szumów. Dodatkowo cichsze wentylatory i większy gładzik ułatwiający obsługę treści, a także ulepszoną klawiaturę z 1,5-milimetrowymi klawiszami, która według Lenovo przekłada się na lepszą wygodę i wydajność, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt zastosowania klawiszy z powłoką przeciwtłuszczową. Yogi są też wyposażone w technologię Lenovo AI Engine+, zapewniającą większą wydajność przy lepszym zarządzaniu energią.

Nowe modele mają ukazać się na przełomie maja i czerwca 2023 roku.

