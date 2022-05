"Pogromca Apple M1" od Qualcomma dotrze najwcześniej pod koniec przyszłego roku

Apple M1 (i jego następcy) to układy, które były przedsięwzięciem w które... niewielu wierzyło. Nie ma się co czarować — komputery Apple (zwłaszcza te przenośne) od 2016 były dużym rozczarowaniem — i to pod wieloma względami. Wydawało się, że twórcy w ogóle nie rozumieją grupy docelowej, a wszystkie jej głosy i prośby ignoruje jak tylko się da. Dopiero wydanie w 2020 roku komputerów z M1 przywróciło kapkę nadzieję w firmę — a Macbooki z 2021 pokazały, że firma zaczyna słuchać swoich użytkowników.

Możliwości M1 Ultra

Ale wielki sukces M1 to także moment, w którym konkurencja zakasała rękawy i wzięła się do roboty. Qualcomm także pracuje nad swoim układem dla komputerów, którym chciałby choć trochę zmienić rozkład sił na rynku. Ale na niego jeszcze chwilę zaczekamy.

Układ do komputerów od Qualcomm dopiero w 2023

Jeżeli wypatrywaliście produktów których sercem będzie "pogromca M1" od Apple tej jesieni, to nie mam dla was dobrych wiadomości. Jak informuje redakcja PC World, procesory od Qualcomm mają pojawić się na rynku dopiero w drugiej połowie 2023 roku — prawdopodobnie nie wcześniej, niż jesienią, w sam raz na sezon świąteczny (liczony w Stanach Zjednoczonych od Święta Dziękczynienia do Bożego Narodzenia).

Jest sporo nadziei związanych z tym, że wraz z premierą nowych układów do komputerów od Qualcomma na rynku pojawi się też fajny line-up nowych komputerów. Na tę chwilę jednak są nadzieje i... znaki zapytania. Apple udało się odbić na rynku komputerów i rozpocząć nowy rozdział w historii firmy, czy propozycje ARM od konkurentów okażą się równie atrakcyjne? No cóż — odpowiedź na to pytanie poznamy nie wcześniej niż jesienią przyszłego roku. A do tego czasu gigant z Cupertino prawdopodobnie wyruszy jeszcze dalej. Czy Qualcommowi uda się go doścignąć? Zobaczymy.