Karty graficzne Intel Arc już oficjalnie, zaczynamy od układów dla laptopów

Intel prezentuje pierwsze GPU z rodziny Arc

Intel wreszcie jest gotowy na premierę swoich nowych kart graficznych z rodziny Arc. Na pierwszy ogień idą najsłabsze układy przeznaczone dla notebooków z serii A300, które trafią do pierwszych modeli komputerów za kilka tygodni. Mimo tego, że będą to najsłabsze układy z całej rodziny, to i tak mają zaoferować wydajność dwukrotnie większą niż zintegrowany układ Iris Xe. GPU Intel Arc A-Series są zbudowane w oparciu o nową mikroarchitekturę Xe High Performance Graphics, w skrócie Xe HPG, która została zaprojektowana od podstaw z myślą o graczach i twórcach. Technologie Xe HPG sprawiają, że karty graficzne Arc zapewniają świetną wydajność, efektywność i skalowalność.

W pierwszej kolejności pojawią się układy A350M i A370M wyposażone odpowiednio w 6 i 8 rdzeni Xe oraz identyczną liczbę rdzeni do RayTracingu. Oba układy będą też posiadać 4 GB dedykowanej pamięci GDDR6 pracującej na szynie 64 bit. Nie jest to topowa specyfikacja, ale dobry początek, który jest zapowiedzią znacznie wydajniejszych GPU. Na wakacjach pojawią sie się układy A550M, A730M oraz A770M, które będą posiadały odpowiednio po 16, 24 i 32 rdzenie Xe i RT, a do tego od 8 do nawet 16 GB wbudowanej pamięci GDDR6. To już bardzo solidna specyfikacja zapowiadającą wysoką wydajność. Czy porównywalną z ofertą konkurencji, to przekonamy się dopiero za kilka miesięcy.

Na ten moment układy A350M i A370M mają zaoferować wydajność wystarczającą do grania w rozdzielczości 1080p i na średnich ustawieniach jakości grafiki. Nie będą to zatem układy dla graczy, ale całkiem solidne uzupełnienie dla zintegrowanych układów. Tym bardziej, że dzięki TDP na poziomie 25-50W oba te chipy będą mogły być montowane w lekkich notebookach. Sam układ ACM-G11, na którym bazują wspomniane karty produkowany jest przez TSMC w litografii 6 nm i pracuje z zegarem od 1150 do 1550 MHz (odpowiednio A350M i A370M).

Każdy procesor graficzny Intel Arc, od Intel Arc 3 do Intel Arc 7, w pełni wspiera DirectX 12 Ultimate oraz zaawansowane technologie dla graczy, takie jak sprzętowo akcelerowany ray tracing, Xe Super Sampling (XeSS). Technologia Intel XeSS, oparta na działaniu sztucznej inteligencji, będzie wykorzystywana do znacznego zwiększenia wydajności w grach. Przykładowo, umożliwi uruchamianie gier w rozdzielczości 4K z wydajnością porównywalną z natywną rozdzielczością 1080p. Intel jest zaangażowany w zapewnienie twórcom gier gotowych sterowników do gier jeszcze przed premierą i współpracuje ze studiami gier na całym świecie, aby zapewnić optymalizację tytułów następnej generacji pod kątem procesorów graficznych Arc. Technologia XeSS zadebiutuje tego lata z obsługą w ponad 20 grach, a Intel planuje udostępnić pakiet XeSS SDK i narzędzi do implementacji dla wszystkich zainteresowanych - zapewniając tym samym globalną popularyzację technologii w szerokim zakresie oprogramowania i sprzętu.

Wsparcie nowych technologii dla twórców

Technologie zawarte w architekturze Intel Xe HPG sprawiają, że karty graficzne Arc zapewniają wsparcie dla wielu rozwiązań przydatnym twórcom. Wydajne rdzenie Xe ze zintegrowanymi silnikami AI Intel Xe Matrix Extensions (XMX), które umożliwiają 16-krotny wzrost możliwości obliczeniowych w zakresie operacji przetwarzania AI, w porównaniu z tradycyjnymi jednostkami wektorowymi GPU. Zwiększona moc obliczeniowa może przyczynić się do wzrostu wydajności w zastosowaniach związanych z produktywnością, grami i tworzeniem treści. Xe Media Engine obsługuje akcelerację dla najszerszego zestawu kodeków i standardów wideo oraz zawiera pierwszą w branży technologię kodowania i dekodowania AV1 z akceleracją sprzętową. AV1 jest nawet o 50% bardziej wydajny niż najpopularniejszy obecnie kodek H.264 i o 30% bardziej wydajny niż H.265. Natomiast Xe Display Engine jest gotowy do obsługi wyświetlaczy HDR o wysokiej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania, obsługując najnowsze standardy, w tym Display Port 2.0 10G dla rozdzielczości 4K przy 120 Hz bez kompresji.

Mobilne karty graficzne Intel Arc obsługują technologię Intel Deep Link, dzięki której GPU Arc mogą bezproblemowo współpracować z procesorami ze zintegrowanymi układami graficznymi Intela, zwiększając wydajność w grach, tworzeniu i strumieniowaniu. Korzystając z takich funkcji jak Hyper Encode możliwe jest przyspieszenie kodowania wideo nawet o 60%, w porównaniu z samą kartą Iris Xe Graphics. Hyper Compute w podobny sposób wykorzystuje połączoną moc jednostek obliczeniowych AI z całej platformy Intel, od procesorów Intel Core, przez Iris Xe Graphics, po GPU Intel Arc, aby przyspieszyć wykonywanie nowych zadań natomiast Dynamic Power Share inteligentnie i automatycznie priorytetyzuje wydajność silnika w zależności od obciążenia, wysyłając więcej mocy do procesora Intel Core lub karty graficznej Intel Arc, w zależności od potrzeb, zwiększając wydajność do 30% w aplikacjach wymagających intensywnego tworzenia i obliczeń.

Dodatkowo, Intel zapewnia aplikację Arc Control - spójny interfejs i wszechstronny hub, który daje użytkownikom pełną kontrolę nad wrażeniami jakie płyną z gier. Umożliwia on tworzenie własnych profili wydajności, wbudowane przesyłanie strumieniowe, wirtualną kamerę, zintegrowane pobieranie sterowników Game ON, automatyczne przechwytywanie gry i wiele innych funkcji. Arc Control obsługuje zarówno karty Intel Iris Xe, Intel Iris Xe MAX, jak i procesory graficzne Arc, zapewniając ujednolicone oprogramowanie. Do tej firma obiecuje współpracę z twórcami gier, sterowniki zoptymalizowane pod kątem najnowszych tytułów oraz wsparcie szeregu innych technologii wpływających na wydajność.

Czekamy na karty graficzne dla komputerów stacjonarnych

Intel podczas prezentacji nie wspominał o kartach przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych, ale na koniec wideo pojawiła się krótka zapowiedź prezentująca pierwszą kartę z serii Intel Arc Limited Edition. Wygląda więc na to, że premiera takowych GPU też jest już bardzo blisko.