Karta graficzna czy konsola? Recenzja Palit GeForce RTX 3050 Dual OC

NVIDIA GeForce RTX 3050 to układ graficzny, które debiutował na początku roku, w styczniu i miał zapewnić nie tylko odpowiednią wydajność, ale przede wszystkim atrakcyjną cenę. Udało się to tylko połowicznie, a skoro ostatnio cena tej karty mocno spadła to właśnie stąd wziął się pomysł na ten artykuł.

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC 8 GB - specyfikacja

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC 8 GB to model karty bardzo bliski referencyjnego. Dopisek OC oznacza, że karta jest fabrycznie podkręcona, bardzo nieznacznie bo zegar wyższy jest tylko w trybie boost i dochodzi wtedy do 1822 MHz (1777 MHz domyślnie). W większości przypadków jest to zatem model referencyjny, ale z wyraźnie lepszym niż standardowe chłodzenie. W tym właśnie upatrywałbym największej zalety tej karty. Dwuslotowy układ z dwoma wentylatorami pracuje w trybie półpasywnym, to znaczy, że przy małym obciążeniu nie wydaje żadnego hałasu, bo wentylatory się nie kręcą. Poza tym to standardowa konstrukcja wyposażona w układ GA106 z 2560 rdzeniami CUDA, rdzeniami RT oraz Tensor i wyposażona w bardzo solidne 8 GB pamięci GDDR6. Na papierze model ten wygląda bardzo dobrze, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę sugerowaną cenę detaliczną, która wynosi 249 USD. W Polsce miało to być około 1350 PLN, ale życie szybko to zweryfikowało. Dzisiaj i tak nie jest źle, GeForce RTX 3050 kosztuje około 1800 PLN, czyli mniej więcej tyle co... konsola do gier.

GPU RTX 3080 RTX 3070 RTX 3060 RTX 3050 Architektura Ampere Ampere Ampere Ampere Układ graficzny GA102 GA104 GA106 GA106 Litografia 8 nm 8 nm 8 nm 8 nm Tranzystory 28,3 mld 17,4 mld 12 mld 12 mld Rdzenie CUDA 8704 5888 3584 2560 Jednostki TMU 272 184 112 80 Jednostki ROP 96 96 48 48 Rdzenie RT 68 46 28 20 Rdzenie Tensor 272 184 112 80 Taktowanie 1440 MHz 1500 MHz 1320 MHz 1552 MHz Boost 1710 MHz 1725 MHz 1780 MHz 1777 MHz Taktowanie pamięci 19 Gbps 14 Gbps 14 Gbps 14 Gbps Wielkość pamięci 10 GB 8 GB 12 GB 8 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6 GDDR6 GDDR6 Szyna pamięci 320-bit 256-bit 192-bit 128-bit Przepustowość 760 GB/s 448 GB/s 360 GB/s 224 GB/s Współczynnik TDP 320 W 220 W 170 W 130 W Cena premierowa 699 USD 499 USD 329 USD 249 USD Cena (marzec 2022) ~5100 PLN ~3900 PLN ~2500 PLN ~1800 PLN

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC

Rzućmy jeszcze szybko oko na naszego dzisiejszego bohatera. Karta jest bardzo zgrabna i ładnie zaprojektowana. PCB jest niewielkie, to nieco ponad połowa długości karty, reszta to sporych rozmiarów radiator, któremu zawdzięczamy wydajność chłodzenia. Gniazdo zasilania umieszczone jest mniej więcej w centralnej części co sprawia, że może być trudno ukryć kabel w obudowie jeśli macie ją odsłoniętą, ale trudno uznać to za wadę.

Niejako na dowód, że jest to model z wyższej półki mamy też solidny backplate z drugiej strony, który zwiększa sztywność całej konstrukcji i nadaje jej wyglądu "premium". Pełni też rolę wspomagającą chłodzenie. Za utrzymanie temperatur w ryzach odpowiadają dwa sporej wielkości wentylatory, które jak już wspominałem w sytuacji małego obciążenia (wyświetlając pulpit) wcale się nie kręcą.

Na śledziu znajdziemy cztery gniazda, 3x Display Port 1.4a oraz jedno HDMI 2.1. Obecność tego ostatniego oznacza, że możemy skorzystać z rozdzielczości 4K i odświeżania 120 Hz na kompatybilnych telewizorach/monitorach, których jest na rynku obecnie coraz więcej. To zresztą ten sam port, który znajdziemy także w nowych konsolach, w tym również w Xbox Series S. Jeśli zatem planujecie podłączyć swój komputer do ekranu o wysokiej rozdzielczości, to warto wziąć ten fakt pod uwagę. Problem tylko w tym, że RTX 3050 nie za bardzo nadaje się do grania w 4K, ale o tym powiemy sobie za chwilę.

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC vs Xbox Series S

Patrząc na cenę testowanej dzisiaj karty graficznej, to należałoby ją raczej porównać do Xbox Series X, a nie Series S. Ta pierwsza konsola kosztuje ~2350 PLN, ta druga ~1300 PLN, podczas gdy sam Palit GeForce RTX 3050 Dual OC to wydatek rzędu 1800 PLN, a gdzie jeszcze reszta komponentów komputera. Nasze porównanie jest jednak umowne, a skoro testujemy kartę ze średniej-niższej półki, to trzeba ją porównać też do konsoli o podobnej wydajności. Poza tym rozmiarowo wcale tak bardzo się nie różnią.

Karta graficzna jest tylko nieco mniejsza niż cała konsola Microsoftu, która skrywa w sobie nie tylko układ graficzny AMD o wydajności około 4 TFLOPsów, ale również ośmiordzeniowy procesor oraz 10 GB pamięci. Trudno oba chipy graficzne porównać, ale generalnie RTX 3050 jest około dwukrotnie wydajniejszy niż układ w konsoli Xbox Series S oferując mniej więcej 9 TFLOPsów mocy obliczeniowej. Mają za to tyle samo pamięci, bo w konsoli dla GPU dostępne jest właśnie 8 GB i taką samą przepustowość - 224 GB/s. Wygląda więc na to, że XSS wcale nie stoi na straconej pozycji. Problem jest tylko jeden, nie za bardzo można porównać wydajność obu rozwiązań.

O ile na komputerze możemy sobie zmierzyć liczbę wyświetlanych klatek na sekundę, o tyle w konsoli nie jest to w normalnych warunkach możliwe. Nie mamy też wymuszonej stałej rozdzielczości obrazu, która w zależności od gry może być wyższa lub niższa. Mamy jednak pewność, że każda gra będzie działała płynnie (teraz już nawet Cyberpunk 2077 ;-)), choć jakość obrazu może nieco odstawać od tego co jest w stanie zaoferować GPU od NVIDIA, szczególnie jeśli wykorzystamy technologie takie jak ray-tracing czy DLSS. Są jednak inne aspekty, które można obiektywnie porównać, najpierw jednak sprawdźmy na co stać naszego głównego bohatera.

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC vs Xbox Series S - wydajność

Na konfigurację testową składa się standardowo taktowany procesor Intel Core i9-9900K oraz 16 GB pamięci DDR4-3200 MHz, które zamontowane zostały na płycie ASUSa z chipsetem Intel Z370. Całość działała pod kontrolą systemu Windows 10 w wersji 64bit (build 2004), który został zainstalowany na dysku WD Black SN750 o pojemności 1 TB. Wszystko to zasila Corsair RM850x o mocy 850 W. Podczas testów skorzystałem z najnowszych dostępnych sterowników od NVIDIA. Wyniki testów znajdziecie na wykresach poniżej.

Nie ulega wątpliwości, że Palit GeForce RTX 3050 Dual OC wyraźnie odstaje od znacznie wydajniejszych kart graficznych jakie testowałem w ostatnich miesiącach. Nie jest to żadne zaskoczenie, bo również i cena tej karty jest praktycznie o połowę niższa niż chociażby GeForce RTX 3060 Ti. Nie mniej jednak w rozdzielczości 1080p bez problemu zagramy we wszystkie, nawet najnowsze gry przy minimum 60 klatkach na sekundę, nawet na wysokich ustawieniach jakości obrazu. Można się nawet pokusić o włączenie technologii ray-tracingu, ale najlepiej w połączeniu z DLSS, który zniweluje nieco spadek wydajności. Granie w 4K to raczej ciekawostka, chyba, że ponownie wspomożemy się DLSS. Karta ma solidne 8 GB pamięci, ale zaczyna brakować nieco przepustowości.

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC vs Xbox Series S - hałas i zużycie energii

Zarówno GeForce RTX 3050 jak i konsola Xbox Series S to raczej urządzenia, które celują w rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i oferują zbliżoną jakość obrazu, z pewnym plusem dla rozwiązania NVIDIA za dodatkowe możliwości związane z obsługą DLSS czy technologii RTX. Pod względem hałasu oba rozwiązania są bardzo podobne. Jak już wspominałem, Palit pracuje pół-pasywnie, ale nawet jak rozkręci wentylatory to ich szum trudno wyłapać z tła. Za system chłodzenia należą się duże brawa. Konsola Microsoftu ma jeden, również wolnoobrotowy wentylator, który też jest niemal niesłyszalny, więc w tym punkcie remis.

Jeśli chodzi o temperatury, to testowa karta graficzna nagrzała się maksymalnie do 62 stopni Celsjusza. To bardzo dobry wynik, który daje ogromny margines dla ewentualnego podkręcania. Xbox Series S też potrafi się całkiem solidnie zagrzać, dlatego raczej trzeba zadbać o to aby nie był schowany w jakiejś głębokiej wnęce, gdzie mamy słabą wymianę powietrza. Szczególnie jeśli konsola pracuje w poziomie. W tym porównaniu również przyznałbym remis.

Jeśli natomiast chodzi o zużycie energii to konsola Microsoftu zdecydowanie wygrywa. W typowych warunkach podczas grania potrzebuje maksymalnie 70-75 W energii co jest świetnym wynikiem. Palit GeForce RTX 3050 8 GB Dual OC potrzebuje znacznie więcej, szczególnie jeśli mówimy o potrzebach całej platformy testowej. W moim przypadku pod obciążeniem było to około 250 W, ale wiele będzie zależało od tego jaki macie procesor w swoim komputerze. Z informacji jakie można znaleźć w sieci, GeForce RTX 3050 potrzebuje średnio 130 W, czyli niemal dwukrotnie więcej niż cała konsola. Jeśli zatem chcecie zadbać o planetę i zmniejszyć rachunek za energię elektryczną, to Xbox Series S jest zdecydowanie lepszym wyborem.

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC - podsumowanie

Oczywiście całe to porównanie karty graficznej do konsoli do gier trzeba potraktować nieco z przymrużeniem oka. Jasne jest, że to jednak dwa zupełnie różne światy i zapalony "PeCetowiec" nie chce nawet słyszeć o konsoli, która nakłada na niego liczne ograniczenia. Z drugiej strony, oba urządzenia oferują podobną jakość grafiki, stojącą moim zdanie na całkiem wysokim poziomie i generalnie pozwalają na to samo w kwestii gier. Różnią je tylko pewne detale związane z działaniem dwóch różnych platform. Ja postawiłem na konsolę, nie tylko ze względu na to, że jest bardziej ekonomiczna, ale również przez wygodę. Jeśli jednak chcecie się zająć również innymi rzeczami jak chociażby streaming swojego grania czy obróbka wideo, to karta graficzna okazuje się obowiązkowa.

Wracając natomiast do testowanej dzisiaj karty firmy Palit, to jest to z pewnością bardzo udana konstrukcja, którą można z czystym sumieniem polecić. Jakość wykonania i system chłodzenia stoją na wysokim poziomie, karta posiada wszystkie potrzebne gniazda, a przy tym jest bardzo cicha i wygląda solidnie. Jej wydajność jest definiowana przez możliwości układu GeForce RTX 3050, który w parze z 8 GB pamięci daje sobie bez problemu radę w rozdzielczości 1080p, a w razie potrzeby będzie też całkiem niezły w 1440p. 4K to już jednak za dużo, nawet jeśli gra obsługuje DLSS i pozwala wykrzesać nieco więcej klatek. Szczerze powiedziawszy wolałbym zagrać w 1080p z DLSS i aktywnym ray-tracingiem, bo to obsługa świateł i cieni sprawia, że mamy wrażenie obcowania z bardziej realistyczną grafika, niż to co możemy dostać na tańszej konsoli Microsoftu. Jeśli szukacie karty o takiej wydajności, to ten model mogę wam z czystym sumieniem polecić.

Palit GeForce RTX 3050 Dual OC

Orientacyjna cena: ~1900 PLN