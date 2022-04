Jeszcze niższe ceny kart graficznych? Pora przestać marzyć

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że twórcy Ethereum stale opóźniają wyczekiwaną aktualizację. ETH to jedna z najpopularniejszych kryptowalut, które można kopać przy użyciu kart graficznych - i to właśnie sprawia, że górnicy krypto masowo wykupują GPU, nie pozostawiając nic dla innych użytkowników, między innymi graczy.

Kopanie kryptowalut w połączeniu z problemami w kwestii dostaw, które wywołała pandemia koronawirusa, sprawiły, że czas oczekiwania na karty graficzne był liczony minimum w miesiącach - a i tak trzeba było wydać na nie całą fortunę, porównywalną do dochodów z Komunii.

Od jakiegoś czasu zapowiadano, że Ethereum ma przejść z modelu Proof-of-Work na model Proof-of-Stake - to zaś by sprawiło, że ceny kart graficznych znacznie by spadły, gdyż górnicy już by nie potrzebowali GPU do kopania tej kryptowaluty - a to właśnie ETH odgrywa tutaj główną rolę.

Ta aktualizacja Ethereum została jednak wstrzymana do drugiej połowy 2022 roku, co najprawdopodobniej wstrzyma zauważalny spadek cen kart graficznych. W tym roku pojawiało się sporo raportów na temat mniejszych cen, po tym, jak rynek GPU oszalał w zeszłym roku. Jeden z raportów podawał informacje, jakoby NVIDIA Corporation poinformowała swoich partnerów, że obniżenie kosztów produkcji powinno spowodować spadek cen o co najmniej 12% - co już jest świetną wiadomością. Zaraz po tym pojawił się kolejny raport, z którego mogliśmy się dowiedzieć, że ceny GPU NVIDIA RTX 3080 spadły o 35% w Australii, co najprawdopodobniej miało związek z Ethereum.

Pod koniec marca dostaliśmy kolejną świetną wiadomość, gdyż Asus ogłosił, że od tego miesiąca obniży ceny wszystkich swoich produktów GeForce RTX 30. Niektóre z nich zostałyby obniżone nawet o 25%. Sytuacja może jednak zmienić się po deklaracji Tima Beiko z Ethereum.

W tym momencie górnicy mają powody, by trzymać swoje karty oraz wzmożyć kopanie ETH, zanim kryptowaluta przejdzie na model Proof-of-Stake. Opóźniona aktualizacja najprawdopodobniej zatrzyma radosny trend zmniejszających się cen - przynajmniej do końcówki tego roku. Z wszelką ekscytacją należy zatem jeszcze trochę poczekać.

