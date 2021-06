PlayStation 5 za 2399 zł rozeszło się w kilka minut. To była pierwsza sensowna oferta od wielu miesięcy

Ale choć oferta była niezwykle atrakcyjna, a klienci przeszczęśliwi że udało im się dokonać zakupu — to części z nich dość szybko zrobiło się… gorzko. Bo otrzymali informacje o anulowaniu zamówienia, więc radość okazała się jednak przedwczesna. Wszystko wskazuje na to, że nie wszystkie zamówienia udało się sklepowi zrealizować, ale tu i ówdzie pojawiły się też zarzuty, że oferta była błędem cenowym i sklep anulował wszystkie zakupy. Wygląda na to, że aż tak dramatycznie nie było — bo w komentarzach do oferty na Pepperze użytkownicy informują, że otrzymali już numery listów przewozowych.

Wczorajsza oferta jest pierwszą sensowną i najbardziej sprawiedliwą od… grudnia? Mówi się, że braki w konsolach będą ciągnęły się jeszcze długimi miesiącami, tym bardziej miło widzieć, że w Polsce da się wyrwać sprzęt we w miarę sensownej cenie. Mam tylko nadzieję, że to nie będzie jednorazowa akcja, a nowy standard — a ci którym anulowali zamówienia, uda się w najbliższych dniach zrobić zakupy bez przepłacania. No i bez kombinowania z odsprzedażą wszystkiego co elektromarkety dorzucają w pakiecie, bo przez to jak dużo ich było… lwia część tamtejszych dodatków traci na wartości w mgnieniu oka. Zatem tak długo jak nie planowali tych wszystkich bonusów u siebie zatrzymać, wydaje się to po prostu bardzo drogą ofertą za konsolę.