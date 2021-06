7 miesięcy później. PlayStation 5 jest hitem sprzedaży z ogromnym potencjałem, ale wciąż czekamy na gry

Czekamy na usprawnienia, ale także usługi

PlayStation 5 od wejścia subskrybentom Plusa oferowała świetne PlayStation Plus Collection. Tamtejsza lista gier to same hity — i choć lwia część posiadaczy PS4 ma je już dawno za sobą, jest doskonałym wstępniakiem dla tych, którzy z rozmaitych powodów ominęli poprzednią generację konsol. Abonenci z Polski mają także dostęp do PlayStation Plus Video Pass — jako pierwsi na świecie mogą testować VOD od Sony. Jak widać, japoński gigant dba o to, aby nie było nudno. Z perspektywy Polskiego użytkownika konsoli od lat wypominam firmie brak na naszym rynku PlayStation Now. Abonamentu który za kilkadziesiąt złotych miesięcznie daje dostęp do ogromnego katalogu gier w chmurze (i nie tylko). Jego asem w rękawie niewątpliwie pozostaje fakt, że można w ten sposób nadrobić zaległości sprzed dwóch generacji, bez konieczności odkurzania starego sprzętu. I choć plotkuje się, że PSNow jest coraz bliżej Polski (na oficjalnej stronie PlayStation znalazły się nawet już zapisy na jej temat w rodzimym języku), to oficjalnych ogłoszeń w tej sprawie wciąż nie było. Czekamy.

Doskonałe miesiące, ale najlepsze dopiero przed nią

Sony na powody do radości. Gracze pokochali ich nowy sprzęt — i masowo rzucili się do sklepów, by nabyć PlayStation 5. Problemy z dostępnością są ogromne, ale konsola i tak bije rekordy popularności. Patrząc na to jak radzi sobie konkurencja, nie mam wątpliwości, że w tej generacji to również obóz niebieskich będzie górą. Prawda jednak jest taka, że na tę chwilę konsola wciąż jest w rozkroku między dwoma generacjami — i solidnych zapowiedzi tytułów wyłącznie dla nowej generacji nie widać. Kontynuacje wszystkich największych hitów Sony mają trafiać na oba sprzęty. Nadzieja we wspomnianej konferencji japońskiego giganta, która rzekomo ma odbyć się już tego lata. Czekam z niecierpliwością!