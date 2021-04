Returnal to ukłon w stronę graczy i prawdziwy next-genowy tytuł. Recenzja

Ja niestety mam pewien problem z grami typu roguelike i niezależnie od tytułu, nie potrafię się go pozbyć. Kiedy ginę i tracę większą część postępu – to czuję, że zmarnowałem czas. Może dlatego nie byłem w stanie w 100% docenić Returnal, ale to absolutnie nie jest wina tej gry. Bo i mimo tego „problemu” potrafiła mnie trzymać przy konsoli i kazała spróbować jeszcze raz, choć moim zdaniem sukces zależy tu również od szczęścia, odpowiedniego ułożenia poszczególnych lokacji, skrzyń z bronią i dodatkami oraz dropu z większych przeciwników. Ostatecznie jednak po którejś kolejnej głupiej śmierci odpuszczałem i wracałem do gry dopiero po przerwie. Widzę więc oczywisty scenariusz, w którym niektórzy gracze zachęceni recenzjami w którymś momencie powiedzą „dość” i odłożą grę na półkę widząc jak szybko potrafi zweryfikować ich skilla i manuala. Znajomy podsumował Returnal słowami „oddzieli graczy od udawaczy” i w pełnie się z tym zgadzam. To nie jest jakaś kosmicznie trudna gra nie do przejścia, ale po takich Spider-Manach czy Call of Duty stawia graczowi wyzwanie, nie każdy ma cierpliwość by je podjąć. Mi Returnal dał jasno do zrozumienia, że przez ostatnie lata mój skill i manual gdzieś zniknęły i muszę przyznać, że minimalnie mnie to zdołowało. Ale jednocześnie każdy sukces i przejście dalej. obok stresu przy trudniejszych starciach, dawało mi też mega satysfakcję, której dawno nie czułem.

Zachwyca, wciąga, onieśmiela i stawia wyzwanie. Rewelacja!

Przez pierwszą godzinę od uruchomienia Returnal, zbierałem szczękę z podłogi. To jakby ktoś wziął rasową grę typu shmup (leci samolocik i strzela), dodał do niej niesamowitego klimatu rodem z Obcego, a następnie oprawił jak rasowego nextgena. Gęsta atmosfera, ogromnie satysfakcjonujący model strzelania, dynamika, światła – mógłbym tak wymieniać i wymieniać. Dopiero w którymś momencie do wielu graczy dotrze jednak, że ta „sielanka” szybko się kończy i zaczyna się wyzwanie. To nie jest dla mnie minus, wręcz przeciwnie – ale jednocześnie wiem, że Returnal nie jest dla wszystkich. To produkcja dla wytrawnych, zaprawionych w boju graczy, którzy nie boją się wyzwania – prawdziwe „4thePlayers”. Nie miałem wobec Returnal ogromnych oczekiwań i spodziewałem się raczej „rogalika” AA, tymczasem dostałem pełnoprawny triple-A i naprawdę mocny, świetny tytuł. Jeśli nie boicie się wyzwania, polecam z całego serca.

Ocena 9/10

Plusy

dynamika rozgrywki

model strzelania

oprawa

Minusy