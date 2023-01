2 lata po premierze Sony "obiecuje", że kupisz normalnie swoją wymarzoną PS5 w sklepie

Koniec z problemami z dostępem PS5? To nie mokry sen graczy, a obietnice Sony!

Chociaż PlayStation 5 zadebiutowało w listopadzie 2020 roku, to do tej pory zakup konsoli nie jest prostym zadaniem. Pudełka z konsolą na półkach sklepowych to coś, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć do dziś — pozostaje więc polowanie na okazje online, które jednak bardzo często składają się z drogich zestawów z dodatkowymi padami czy kilkoma grami. Apogeum było przy premierze sprzętu nowej generacji japońskiego giganta, kiedy to w Polsce PS5 było sprzedawane nawet w zestawie z… telewizorem.

Po wielu problemach z dostawami, które ciągną się od ponad 24 miesięcy, Sony twierdzi, że poradziło sobie z ogromnym popytem na PlayStation 5. Firma obiecuje bowiem, że wkrótce konsole PlayStation mają pojawić się w sklepach, a zakup sprzętu nie będzie dłużej problemem:

Jeśli chcesz kupić konsolę PS5, znalezienie jej u sprzedawców detalicznych na całym świecie powinno być teraz znacznie łatwiejsze.

Konsole mają być dostępne chwilę przed premierą PlayStation VR2

Sony zachęca do zakupu PS5 w oficjalnych sklepach PlayStation, które są dostępne w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Belgia i Luksemburg. Oczywiście mimo to, konsole mają być bezproblemowo dostępne we wszystkich sklepach z elektroniką. Z tej okazji Sony ruszyło z nowymi reklamami, które otwarcie informują o bezproblemowej dostępności PS5.

Ma to sens, mając na uwadze, że niedawno mieliśmy do czynienia z premierą kontrolera DualSense Edge, a już niedługo, bo 22 lutego, do sprzedaży trafią gogle PlayStation VR2. Zdaje się więc, że japoński gigant wybrał najlepszy możliwy moment na zwiększenie dostępności sprzętu.

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski / Antyweb