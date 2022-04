PlayStation nareszcie zauważyło Polskę. Nadchodzi premiera na którą czekam od lat!

Niektóre remake'i są mile widziane

Zapowiedź pojawienia się remake'a Maxa Payne'a była dla mnie znakomitą wiadomością. Mimo, że nadal wracam do dwóch pierwszych (wkrótce klasycznych) części, to zdaję sobie sprawę, że dla nowych graczy zmiany są potrzebne. W mojej ocenie są one wciąż równie dobre i dają tyle samo frajdy, ale odświeżona mechanika i oprawa graficzna na pewno sprawią, że tytułem ponownie zainteresują się młodsze osoby, dla których gra sprzed dwóch dekad nie jest zbyt atrakcyjna. Jeśli deweloperom remake wyjdzie co najmniej równie dobry, co nowa odsłona "Mafii", to będę ukontentowany.

The Last of Us po raz trzeci... tym razem dla PS5?

Ale udane remake'i i remastery to kropla w morzu tego, co dzieje się na rynku. O zalewie takich produkcji, w dodatku marnej jakości, to spory problem, dlatego powinniśmy zwracać uwagę na coś innego. Że często takie przeróbki i poprawki powstają kosztem nowych gier - za przykład może posłużyć decyzja o porzuceniu sequela "Days Gone" na rzecz remake'a "The Last of Us" z PS3, które doczekało się remastera dla PS4. To nieoficjalne informacje, ale posiadacze PS5 najwyraźniej będą mogli wrócić do tego tytułu ponownie, ale w jeszcze lepszych warunkach audiowizualnych. Czy to dobra wiadomość?

PS Plus i PS Now wkrótce w Polsce

Oceńcie sami, ale za takową na pewno uznam zapowiedź wprowadzenia kilku planów PS Plus do Polski w czerwcu. Plan zakłada uruchomienie u nas nawet najdroższego pakietu, kosztującego około 70 złotych, ale uwzględnione w nim są także gry w streamingu z PSX, PS2, PSP i nie tylko. Wkroczenie PS Now do Polski będzie nie lada gratką i nie mogę już się tego doczekać. Więcej usłyszycie w najnowszym odcinku podcastu: rozmawiali Konrad Kozłowski i Kacper Cembrowski.