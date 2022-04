Gry na PlayStation 5 też mają być wypełnione reklamami. Sony ma już nad tym pracować

W weekend trafiły do nas pierwsze plotki na temat nowego systemu reklam w grach na Xboksie , nad którym rzekomo pracuje właśnie Microsoft. Nie trzeba było dlugo czekać na to, by podobne informacje pojawiły się także z drugiego obozu. PlayStation najwyraźniej też z otwartymi ramionami przyjmie dodatkowe pieniążki... albo przynajmniej pozwoli je zarobić obecnym na ich platformie producentom.

Dodatkowy zestaw targetowanych reklam w grach na PlayStation. Sony ma pracować nad podobnym rozwiązaniem, co Microsoft

Informacje z zaufanych źródeł redakcji Business Insider sugerują, że Sony także chciałoby okrasić dostępne na ich platformie gry free-to-play dodatkową warstwą nienachalnych reklam. Motywacją do opracowania tego systemu miałaby być chęć... oddania w ręce twórców produkcji f2p więcej opcji monetyzacji. Analogicznie do rozwiązań Microsoftu, miałyby to być reklamy ulokowane naturalnie wewnątrz gry — czy to w formie lokowania produktu, czy bilboardów np. mijanych podczas wyścigów czy zwiedzania miasta. Chociaż w kontekście Microsoftu wszystkie informacje mówiły wyłącznie o takiej formie, tutaj pojawiają się także głosy, że gry oparte na modelu free-to-play potencjalnie będą mogły także oferować nagrody za oglądanie bloków reklam pomiędzy. Tak, chodzi o schemat doskonale znany z gier mobilnych, gdzie to od lat jest już standardem.

O ile jednak Microsoft miałby zostawić system rozliczeń w 100% reklamodawcom oraz twórcom gier, tutaj nie ma żadnych informacji jak miałoby to wyglądać w praktyce — i czy Sony nie będzie chciało sobie uszczknąć kilkunastu-kilkudziesięciu procent dla siebie, co zresztą byłoby... naturalne. Druga sprawa to taka, że tutaj mówi się też o potencjalnej sprzedaży danych użytkowników reklamodawcom (np. o zachowaniach graczy po tym, jak obejrzą reklamę). Szczęście w nieszczęściu, że Sony miałoby NIE sprzedawać informacji takich jak loginy czy adresy e-mail.

Póki co - wciąż jednak obracamy się wyłącznie w strefie plotek. Niezależnie od tego czy mowa o PlayStation czy Xboksie — żadna z firm nie zapowiedziała oficjalnie takiego systemu reklam. Wszystkie szczegóły z nimi związane tym samym również nie są oficjalnymi wieściami od Sony ani Microsoftu.