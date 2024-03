Te filmy i seriale wkrótce znikną z Netflix

W kwietniu Netflix planuje usunięcie kilku kultowych filmów, które przez lata cieszyły się ogromną popularnością wśród widzów - regularne powroty i powtórne seanse nie są niczym zaskakującym w tych przypadkach. Wśród nich znajdują się takie tytuły jak "Człowiek z blizną", "Książę w Nowym Jorku" czy "Dzień Świstaka", a także niezła adaptacja serii gier na PlayStation "Uncharted".

Netflix - usuwane filmy. Kwiecień 2024

"Człowiek z blizną" to gangsterski dramat z 1983 roku, w którym Al Pacino wciela się w rolę Tony’ego Montany, kubańskiego imigranta w USA, który wchodzi na szczyt przestępczego półświatka Miami. Film, reżyserowany przez Briana De Palmę, stał się ikoną popkultury i do dziś jest uznawany za jeden z najlepszych filmów w swoim gatunku. Dla wielu to najlepszy film, jaki widzieli, dlatego dobrze było go mieć pod ręką na platformie VOD. Drugi z tytułów, "Książę w Nowym Jorku", to komedia z 1988 roku, w której Eddie Murphy gra księcia z afrykańskiego królestwa Zamundy, który przybywa do Ameryki w poszukiwaniu miłości. Film, znany również z jego kontynuacji wydanej w 2021 roku, ale sequel nie był już tak dobrze oceniany i miło wspominany.

Wśród klasyków znalazł się także "Dzień świstaka" - komedia romantyczna z Billem Murray'em w roli prezentera pogody, który przeżywa ten sam dzień w nieskończoność. Film z 1993 roku, reżyserowany przez Harolda Ramisa, jest uważany za klasyk gatunku i często pojawia się na listach najlepszych filmów wszech czasów. Był też bazą dla wielu innych produkcji i gry w nowych projektach poruszana jest tematyka w kółko przeżywania tego samego dnia, to najczęściej porównuje się je właśnie do "Dnia świstaka".

Co warto zobaczyć na Netflix zanim zniknie?

Wspominane "Uncharted" to przygodowy film akcji z 2022 roku, w którym Tom Holland i Mark Wahlberg wcielają się w poszukiwaczy skarbów: Nathana Drake'a oraz Victora Sullivana, którzy wyruszają na niebezpieczną wyprawę w celu odnalezienia zaginionego skarbu Magellana. Film oparto na kultowej już serii gier dla konsol PlayStation i choć nie spotkał się dużą krytyką, raczej oceniano go pozytywnie, to jednak trudno określić go sukcesem. Nie wiadomo, czy powstanie druga odsłona, szczególnie w takiej samej obsadzie, ale jeśli szukacie lżejszego filmu, który można zobaczyć dla czystej rozrywki, to "Uncharted" będzie dobrym wyborem.

Lista usuwanych w kwietniu filmów z Netfliksa obejmuje obecnie 18 pozycji, ale możliwe, że w najbliższych tygodniach dołączą do nich inne. Dziś znamy już też kalendarz premier nowych filmów i seriali na Netflix na następny miesiąc - w kwietniu doczekamy się m. in. takich nowości, jak “Rebel Moon - część 2”, “Mocny temat” “Ripley” czy trylogia “Gliniarza z Beverly Hills”.

Lista usuwanych filmów z Netfliksa