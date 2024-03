Nie wiesz jak przejść grę? Wkrótce nie będzie to problemem

Czym jest pomoc dotycząca gier? Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której mamy problemy z przejściem jakiegoś etapu, zdobyciem cennego przedmiotu, lub zwyczajnie czujemy się zagubieni w otwartym świecie i potrzebujemy pomocy. Zamiast uciekać do Google, z poziomu konsoli PS5, w zależności od tego, gdzie jesteśmy lub co robimy w konkretnej grze, mogą być dostępne wskazówki, porady lub filmy instruktażowe stworzone przez autorów gry.

Z rozwiązania można skorzystać w każdej chwili i także w ramach wielozadaniowości, gdzie te porady są wyświetlane równocześnie z grą. Problemem tego systemu jest to, że za stworzenie materiałów wideo odpowiadają sami deweloperzy, którzy do rozwiązań w PS5 związanych z pomocą dotyczącą gier podchodzą z różnym zaangażowaniem. Niektórzy oferują naprawdę i skrupulatnie przygotowane poradniki i wideoporady, inni w ogóle nie poruszają tej kwestii i gracz zdany jest na siebie. To zmieni się niedługo.

Pomoc dotycząca gier od innych graczy. PS5 zyska cenną funkcję

PlayStation pracuje nad rozszerzeniem funkcji pomoc dotycząca gier poprzez udostępnienie możliwości tworzenia porad, wskazówek lub filmików innym graczom. Community Game Help, bo tak roboczo nazywa się ten system, kierowany jest przede wszystkim do tych, którzy chcą dzielić się swoim doświadczeniem w grach z innymi. Jak to działa? W ustawieniach konsoli pojawi się opcja automatycznego nagrywania materiałów wideo przy wykonywaniu konkretnych zadań w danym tytule. Po nagraniu, wideo trafia automatycznie do chmury, znika z konsoli i poddawane jest ocenie i moderacji ze strony PlayStation. Jeśli zostanie ono uznane za pomocne dla innych, na naszej konsoli pojawi się odpowiednie powiadomienie, a materiał wideo udostępniony zostanie w zakładce pomocy dotyczącej gier z odpowiednim oznaczaniem, że pochodzi od innego gracza. Co ciekawe, autorzy tego typu nagrań będą mogli w dowolnym momencie je usunąć.

Funkcja pojawi się w pierwszych grach już nie długo – jedną z nich będzie zaprezentowane na materiałach prasowych Granblue Fantasy: Relink. PlayStation nie zdradza listy konkretnych tytułów, jednak ma nadzieję, że w przyszłości będzie ona bardzo rozbudowana.