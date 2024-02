Masa zabawy i dodatkowa gra w PlayStation Plus. Wiemy, co nowego pojawi się w marcu!

W co w przyszłym miesiącu zagramy w ramach abonamentu PlayStation Plus? Poznajcie listę gier, które w katalogu PS+ Essential pojawią się w marcu.

Luty się kończy, czas na nowe gry w PS+!

Luty powoli się już kończy. Jeśli posiadacie podstawowy abonament PlayStation Plus Essential i nie dodaliście jeszcze do swojego konta takich gier jak Foamstars, Rollerdrome czy Steelrising, to macie jeszcze kilka dni, żeby te gry Wam nie przepadły. Już za kilka dni tytuły te znikną i zostaną zastąpione przez nowe.

PlayStation oficjalnie potwierdziło całą rozpiskę gier, które pojawią się w marcu w ramach najtańszego planu subskrypcyjnego. Co do PlayStation Plus Essential trafi już za kilka dni?

PlayStation Plus Essential w marcu 2024. Co nowego?

5 marca w abonamencie pojawią się:

EA Sports F1 23 (PS5, PS4) — Ekscytujący świat wyścigów Formula 1 ożywa w nowym sezonie w grze F1 Manager 2023. 23 wyścigi, sześć sprintów F1, nowe bolidy, nowe tory, w tym Las Vegas Strip Circuit, nowi kierowcy, nowe wyzwania… Twoje dziedzictwo zaczyna się tutaj. Podejmij wyzwanie, które stawia przed Tobą F1 Manager 2023, i zarządzaj wybranym zespołem F1 na własnych zasadach. Rozpocznij karierę jako dyrektor jednego z 10 zespołów F1 i zarządzaj wszystkimi jego aspektami – w fabryce, w warsztacie i na linii startu. Podziwiaj prezentacje w jakości transmisji telewizyjnych, prowadząc zespół przez emocjonujące sesje treningowe, kwalifikacyjne oraz wyścigowe w każdym z wyścigów tego i przyszłych sezonów.

Sifu (PS5, PS4) — Sifu to wyjątkowa gra akcji. Fabuła rysuje się dość prosto — rodzinę głównego bohatera zamordowano, kiedy ten był jeszcze dzieckiem. Protagonista więc uczy się kung-fu w celu pomszczenia swoich najbliższych. Sifu przedstawia akcję z różnych perspektyw i chociaż celem gry jest zwiedzanie lokacji i mierzenie się z napotkanymi przeciwnikami, produkcja zawiera mnóstwo innowacyjnych pomysłów. Kluczowym aspektem podczas walki są uniki i wykorzystywanie elementów otoczenia w celu zadania obrażeń przeciwnikom — trzeba jednak dokładnie przemyśleć każdy ruch, bo wszystko, co znajduje się dookoła nas, jest zniszczalne. Często więc podejmując pochopną decyzję, możemy zadać obrażenia sami sobie. Na początku przygody nasz bohater ma 20 lat, jednak posiada specjalny amulet, który jest w stanie go wskrzeszać. Ma to jednak swoją cenę, bowiem za każdym razem, kiedy zostajemy przywróceni do życia, starzejemy się o parę lat — opcja ta nie jest zatem nieskończona, gdyż przy osiągnięciu określonego wieku, umieramy z przyczyn naturalnych. Mnóstwo planowania i wysoki poziom trudności, a to wszystko w azjatyckim klimacie.

Źródło: PlayStation

Hello Neighbor 2 (PS5, PS4) — Hello Neighbor 2 to skradanka z elementami horroru o odkrywaniu straszliwych sekretów twojego sąsiada. Wcielasz się w dziennikarza, który podejmuje się rozwikłania wciąż nierozwiązanej sprawy Sąsiada. Zmierz się z przebiegłym przeciwnikiem kontrolowanym przez zaawansowaną sztuczną inteligencję, która uczy się na podstawie twoich własnych poczynań oraz poczynań innych graczy! Z czasem Sąsiad przystosowuje się do wzorców zachowań graczy, modyfikując swoje działania w sposób, który cię zaskoczy. Czy zdołasz go przechytrzyć i odkryjesz jego tajemnicę?

Destiny 2: Królowa Wiedźma (PS5, PS4) — Udaj się do świata tronowego Savathûn, aby dowiedzieć się, w jaki sposób ona i Rój wykradli Światło. Poznaj tajniki tworzenia nowej broni, glewii, i staw czoła prawdzie w sieci kłamstw. Spaczona kraina korupcji i przepychu — świat tronowy Savathûn — to miejsce, w którym równowaga mocy może zostać łatwo zaburzona. Od jej pałacu po bagna można tu znaleźć wszystko, co ukrywa. Twórz własną broń z unikatowymi modyfikacjami, barwami i statystykami. Naucz się posługiwać nową bronią, glewią, aby wykonywać potężne kombinacje wręcz i ataki pociskami oraz korzystać z energetycznych tarcz.

Źródło: PlayStation Blog