Przygotujcie się - na waszym newsfeedzie pojawi się propaganda Facebooka

Powiedzieć, że Facebook nie ma ostatnio dobrej prasy, to jak nie powiedzieć nic. Niedawno wyszło na jaw, że zarząd od dawna wiedział, że Instagram jest szkodliwy dla nastolatków i nic z tym nie robił. Kolejną rzeczą która wyszła na światło dzienne jest kwestia moderacji Facebooka i tego, że duża część bardzo kontrowersyjnych ludzi ma tam u moderatorów taryfę ulgową tylko po to, by nie odeszli z serwisu i dalej generowali ruch. Mówi się też, że swego czasu Facebook dogadał się z Trumpem, że w zamian za łagodne prawo będzie on preferencyjnie traktował posty konserwatystów.

Ujawniono też, że WhatsApp posiada sekretne grono moderatorów, którzy czytają zaszyfrowane rozmowy użytkowników zgłoszone przez działający w tle algorytm, co efektywnie całkowicie niweluje możliwość nazwania tych konwersacji szyfrowanymi end-to-end. Ludzie to widzą i reagują, wizerunek Facebooka szoruje obecnie po dnie. I choć nie odstrasza to ludzi od korzystania z platfomy (liczba aktywnych użytkowników wciąż rośnie, chociaż tempo przyrostu nieco spada), to Facebook już teraz postanowił coś z tym faktem zrobić.

Przywitajcie na swoim newsfeedzie historie o tym, jaki to Facebook jest fajny

Project Amplify to kodowa nazwa przedsięwzięcia, które ma na celu podreperowanie wizerunku Facebooka wśród użytkowników. W jego ramach na naszym newsfeedzie pojawią się posty i historie stworzone przez pracowników Facebooka, mające, zgadliście, przedstawiać korporację w pozytywnym świetle. Patrząc na to, że Facebook zbliża się niebezpiecznie blisko 2 miliardów aktywnych użytkowników dziennie (średnio), to czyni z niego największą instytucję przenoszenia informacji na świecie. Jeżeli te dwa miliardy ludzi zostanie w jednym momencie wystawione na informacje o Facebooku stworzone przez Facebooka, będzie to największa akcja reklamowa (lub jak kto woli - propagandowa) jaką widział świat.

Co więcej - to już się dzieje. W naszej redakcji Konrad widział już takie posty na swoim newsfeedzie, co oznacza, że Projekt Amplify właśnie startuje. Pytanie - czy rzeczywiście będzie on w stanie odmienić wizerunek Facebooka, czy też jest przyznaniem się do tego, że coś nie działa tak jak powinno i stanowi próbę odwrócenia kota ogonem oraz wykorzystania dostępnych środków do zwalczenia słusznie zdobytej, negatywnej reputacji.

Facebook ma dziś wiele problemów, m.in. z dezinformacją, z prywatnością użytkowników czy z ingerencją w takie aspekty jak wynik wyborów. Jak myślicie, czy zorganizowana akcja pokroju Amplify Project pomoże zamieść to pod dywan?

Źródło