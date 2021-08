Kierowcy taksówek wiedzą o was więcej niż Facebook, Google i Amazon razem wzięci

Free Now podzielił się dzisiaj z nami wynikami swojego badania, przeprowadzonego wśród taksówkarzy korzystających z ich aplikacji mobilnej do zamawiania taksówek. Wynika z niego, iż jako pasażerowie taksówek jesteśmy nad wyraz rozgadani w trakcie swoich przejazdów.

Osobiście rzadko podejmuję rozmowę z taksówkarzami, też nie bardzo lubię jak sami ją rozpoczynają. Jak dla mnie przydałaby się w aplikacji do zamawiania taksówek opcja zaznaczenia takiej chęci lub jej braku, jak to jest w przypadku aplikacji BlaBlaCar.

Niemniej okazuje się, że inni pasażerowie taksówek są bardziej rozmowni, zwłaszcza w sytuacji, gdy udają się na imprezę - 62% pasażerów podejmuje wówczas rozmowę w taksówce, 43% w drodze na lotnisko lub dworzec, a 30% podczas powrotu z pracy. Rzadziej rozmawiamy w drodze do pracy, do lekarza czy na spotkanie biznesowe.

Kto inny zna mieszkańców miast tak dobrze, jak kierowca taksówki, który ma okazję spotykać dziennie nawet kilkanaście nieznajomych osób? Okazuje się, że Polacy chętnie podejmują rozmowę z obcą osobą podczas przejazdu - co drugi kierowca taxi przyznaje, że to pasażer najczęściej ją inicjuje. Tematyka tych rozmów czasami bywa złożona, nawet mimo krótkiego czasu spędzonego na tylnym siedzeniu taksówki, a to, czy pasażerowie są rozmowni, zależne jest zwykle od celu ich przejazdu.

Jedynie 2% pasażerów nigdy nie rozmawia z taksówkarzami, 11% czyni to rzadko, 10% za każdym razem, a 77% deklaruje iż podejmuje rozmowę z kierowcą czasami.

Jeśli chodzi o inicjowanie rozmów, najczęściej to pasażerowie je rozpoczynają - 46%, sami kierowcy inicjują rozmowę w 12% przypadków, co wydaje się dziwne w kontekście jednoczesnej deklaracji taksówkarzy, iż krótkie rozmowy z pasażerami sprawiają, że ich praca jest przyjemniejsza i szybciej mija czas - 56%. Z kolei 47% kierowców przyznaje, że poprawiają im one humor.

Na przykładzie osobliwej sytuacji jaką jest rozmowa pasażera z kierowcą, badanie FREE NOW pokazało, że zwłaszcza w okresie pandemii, kontakt z drugim człowiekiem to coś, czego potrzebujemy. Nawet jeśli przybiera formę krótkiej nieformalnej rozmowy z nieznajomym na ogólne tematy, które łączą nas wszystkich.

Jednocześnie okazuje się, że najczęstszym tematem rozmów z kierowcami jest właśnie koronawirus - 65% wskazań, ale też pogoda, zmiany w mieście czy praca - po 53% oraz podróże - 47%.

Zaskakujące jest jednak to, że wprawdzie rzadziej, ale jednak zwierzamy się też ze swoich osobistych czy zdrowotnych spraw - po 29%, a nawet sercowych - 15%. Nie brakuje też rozmów o polityce - 40% czy narzekań na korki - 32%.

Jacy jesteśmy podczas tych rozmów? Taksówkarze mają w większości pozytywne skojarzenia związane z pasażerami. Oceniają ich jako otwartych, sympatycznych, kulturalnych i skorych do zwierzeń, z pozytywnym nastawieniem oraz lubiących żartować.

Są też jednak i negatywne przypadki, kiedy jesteśmy zdystansowani, niesympatyczni, niekulturalni i zamknięci w sobie. Przejawia się też w nas czasem skłonność do narzekania i bycia poważnym. Niemniej zdarza się to zdecydowanie rzadziej niż w przypadku pozytywnych ocen.

Wyniki na podstawie ankiety online wśród ponad 500 kierowców FREE NOW, w 7 miastach w Polsce, w sierpniu 2021 r.

Źródło: Free Now.