Nowi klienci mają lepsze oferty u operatorów? Nic podobnego

Często pod naszymi wpisami o ofertach telekomów w Polsce, możemy przeczytać komentarze rozżalonych klientów, którzy to narzekają, iż nowi mają lepsze warunki niż stali, opłacający usługi od wielu lat. Otóż nie do końca jest to prawdą, najlepiej mają przenoszący numer od konkurencji. Oto dlaczego.

Wczoraj Orange, jako pierwszy pochwalił się wynikami za II kwartał 2023 roku, czekałem na ten raport z dwóch powodów. To obok Play największy operator w Polsce, z bazą przekraczającą już 17 mln kart SIM. Teoretycznie więc odznacza się dużym przyrostem nowych klientów, chciałem więc sprawdzić przy pomocy raportów UKE z przenoszenia numerów pomiędzy operatorami, ile tak naprawdę jest tylko nowych klientów, porównując kwartał do kwartału.

Drugi powód, to udostępniona przez T-Mobile w lutym 2022 roku promocja w ofercie na kartę - „1200 GB za darmo na rok”. Orange jako ostatni z operatorów z „wielkiej czwórki” ją skopiował, i to dopiero w sierpniu 2022 roku, a więc już w III kwartale 2022 roku. Efekt tego, widać po tych dwóch pierwszych kwartałach 2023 roku.

Liczba kart SIM w Orange - I i II kwartał 2023 roku

Przechodząc już do wyników Orange za I i II kwartał 2023 roku, spójrzmy na liczbę kart SIM - ogólną w tych kwartałach. Na koniec I kwartału Orange raportował 17 435 tys. kart SIM, a na koniec II kwartału - 17 449 tys., jak łatwo policzyć przyrost wyniósł 14 tysięcy kart SIM.



Oczywiście to nie są wszyscy nowi klienci, bo do bazy co kwartał dopisywane lub odpisywane są też numery przenoszone pomiędzy operatorami.



Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami – II kwartał 2023 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 84003 75388 -8615 Play 79723 110721 30998 Plus 97783 44403 -53380 T-Mobile 64343 69080 4737 Razem 325852 299592 -26260

Tu już nam pomoże kwartalny raport UKE z przenoszenia numerów, z którego wynika iż w całym II kwartale 2023 roku, Orange stracił ponad 8,6 tysięcy numerów (więcej o tyle oddał konkurencji niż od niej przyjął). Tak więc aby wyjść na plus 14 tysięcy numerów, musiał pozyskać zupełnie nowych numerów w liczbie 22,6 tysięcy - to nawet nie jest sam bilans na plus, który osiągnął Play, a ponad trzykrotnie mniej niż przeniosło się klientów do Orange w II kwartale od innych operatorów.

Wiadomym więc jest, że przenoszących numery jest zdecydowanie więcej niż nowych klientów i są oni cenniejsi dla operatorów, widać to też w ich ofertach. Orange daje na przykład wszystkim - nowym, obecnym i przenoszącym numer miesiąc gratis za zakup online, ale przenoszącym już dodatkowe 2 lub 5 miesięcy gratis.



Jednak, takie trzy miesiące czy pół roku za darmo (w najdroższym planie za 85 zł miesięcznie) to za mało, stąd co chwile Orange dorzuca nowe elementy do tych planów, jak 5G w każdym planie, CyberOchronę, telewizję mobilną czy ostatnio ogromne paczki danych - jak 600 GB w najdroższym planie, by klienci chcieli przechodzić do takich pakietów.

Problem w tym, że konkurencja nie śpi. Play z bilansem na plus od IV kwartału 2022 roku, osiąga takie wyniki dzięki przejęciu UPC. Klientom tej kablówki, którzy mieli numery u konkurencji dawał całe dwa lata za darmo abonamentu komórkowego lub 9 miesięcy - w zależności od posiadanego pakietu w UPC. W drugim etapie tej kampanii obniżył jeszcze niezdecydowanym na przeniesienie numeru klientom UPC abonament o 50% na całą umowę. Z kolei T-Mobile zyskuje numery na abonamencie komórkowym i internecie mobilnym z nielimitowanym transferem, widać więc, że Orange nie bardzo ma jak z tym rywalizować.

Zresztą te bonusy w Orange, które wymieniłem wyżej, pojawiły się zbyt późno w stosunku do działań Play czy T-Mobile w zeszłym roku, podobnie zresztą jak w ofercie na kartę, gdzie dokładnie widać, jak ważna jest szybka reakcja na działania konkurencji.

Jak wspominałem, T-Mobile jako pierwszy wpadł na pomysł promocji „1200 GB za darmo na rok” na początku lutego 2022 roku i zobaczcie na wynik przy wzroście numerów na kartę:



Ponad pół miliona numerów więcej, porównując I kwartał 2022 z I kwartałem 2023. A teraz wróćmy do wyników Orange - w I kwartale 2023 roku 8,8% mniej numerów w ofertach na kartę, a w II kwartale już ponad 16% numerów mniej. Dopiero wówczas, jak zobaczyli ile numerów pre-paid im ucieka zdecydowali się na skopiowanie promocji T-Mobile, ale nastąpiło to dopiero 1 sierpnia 2022 roku.



Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami w 2020 roku/operatorzy infrastrukturalni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Orange 314878 361403 46525 Play 504256 255331 -248925 Plus 256883 329796 72913 T-Mobile 259541 220732 -38809

Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że przy czterech operatorach w kraju nie ma sposobu, aby nagle wszyscy odnotowywali świetne wyniki - kwartał do kwartału, bez błyskawicznej i adekwatnej reakcji na działania konkurencji - o co czasem ciężko, bo to trzeba trafnie przewidzieć, co zaskoczy wśród klientów. W tym roku widać, że wyraźnie tracą przy okazuje się najważniejszym parametrze bazy numerów, a więc przy przenoszeniu ich od konkurencji - Orange i Plus, a zyskują właśnie Play i T-Mobile, ale wystarczy się cofnąć do 2020 roku, kiedy to Orange i Plus zamykali cały rok na plusie z odpowiednio 47 tys. i 73 tys. numerami, a Play i T-Mobile byli na minusie 249 tys. i 39 tys. numerów.