Najlepszy internet mobilny i stacjonarny w Polsce według Speedtest od Ookla

Rankingi Speedtest od Ookla to w głównej mierze pomiary prędkości, więc w tytule powinienem ująć najszybszy internet mobilny i stacjonarny w Polsce. Jednak z uwagi na jeden z parametrów pomiarów, który wyróżnia te rankingi, możemy pokusić się o określenie - najlepszy.

Chodzi oczywiście o parametr spójności, który sprowadza się do sprawdzenia, jaki odsetek pomiarów sieci mobilnych i stacjonarnych spełnia minimalne progi prędkości pobierania i wysyłania, do zapewnienia odbiorcom komfortowego korzystania z dostępu do sieci.

Nie są one zbyt wygórowane, twórcy rankingu ustawili je dla sieci szerokopasmowych na poziomie 25 Mb/s - jako zalecanej prędkości do przesyłania strumieniowego w 4K i minimalnej prędkości wysyłania 3 Mb/s. Z kolei dla sieci mobilnych: 5 Mb/s - jako zalecanej prędkości do przesyłania strumieniowego w jakości HD i minimalnej prędkości wysyłania 1 Mb/s.

W mojej ocenie parametr spójności w dużo większym stopniu oddaje jakość danej sieci, niż średnie czy nawet mediany prędkości, ale zacznijmy od takiego właśnie początku.

Mediana prędkości internetu w Polsce - czerwiec 2023



W minionym miesiącu mediana prędkość pobierania w sieciach mobilny wyniosła 47,28 Mb/s, wysyłania 9,59 Mb/s, a średnie opóźnienie - 26 ms. Natomiast w internecie stacjonarnym odpowiednio 107,12 Mb/s, 38,84 Mb/s i 9 ms.

Internet mobilny w Polsce - II kwartał 2023



Uwzględniając już wyniki poszczególnych operatorów sieci mobilnych za cały II kwartał, najwyższą medianę prędkości przy pobieraniu osiągnął Plus z wynikiem 53,93 Mb/s. Tylko nieco mniejszy wynik miał T-Mobile - 53,66 Mb/s. Podium zamyka Orange, już z wyraźnie gorszym wynikiem - 46,78 Mb/s, a na czwartym Play - 42,35 Mb/s.



Z kolei przy medianie opóźnień nie ma jakichś znaczących różnic pomiędzy operatorami, waha się ona od 42 do 45 ms.



Przechodząc już do pomiarów spójności, kolejność jest inna. Największy odsetek pomiarów spełniających minimalne progi - niemal 90%, odnotowano w przypadku pomiarów w zasięgu sieci mobilnej T-Mobile, dalej mamy Orange, Play i Plusa.

Internet mobilny 5G w Polsce - II kwartał 2023

Osobną kategorią w tym kwartalnym raporcie są pomiary wykonane tylko w zasięgu sieci 5G. Tu nie będzie zaskoczenia, bezsprzecznie najlepsze osiągi były w Plusie, gdzie mediana prędkości pobierania wyniosła ponad 150 Mb/s, drugie miejsce T-Mobile, to wynik 70 Mb/s.



Jeśli chodzi o urządzenia, najszybszy internet mobilny zapewniają smartfony iPhone 14 Pro Max - pobieranie: 77,68 Mb/s, wysyłanie: 16,29 Mb/s, opóźnienie 43 ms. Dalej uplasowały się Galaxy S23 Ultra (76,25 Mb/s, 14, 74 Mb/s, 45 ms oraz iPhone 14 Pro (74,45 Mb/s, 15,85 Mb/s, 43 ms).

W przypadku marek kolejność była następująca: Apple (58,08 Mb/s, 10,98 Mb/s, 44 ms), Samsung (50,04 Mb/s, 10,00 Mb/s, 42 ms) oraz Xiaomi (36,79 Mb/s, 9,30 Mb/s, 43 ms), a chipsetów: Snapdragon X65 5G (75,85 Mb/s, 16,03 Mb/s, 43 ms), Snapdragon 8 Gen 2 (75,01 Mb/s, 15,61 Mb/s, 44 ms) oraz Snapdragon X60 5G (70,88 Mb/s, 13,03 Mb/s, 44 ms).



Jako ciekawostkę, podano też czołówkę miast, gdzie osiągano najlepsze wyniki. Wygrała Łódź, która wyprzedziła Poznań i Warszawę. Mediana prędkości pobierania w TOP 5 polskich miast oscylowała pomiędzy 50 Mb/s a 57 Mb/s.

Internet stacjonarny w Polsce - II kwartał 2023



W rankingu internetu stacjonarnego wygrał w II kwartale UPC (Play) z wynikiem 223, 32 Mb/s mediany prędkości pobierania, drugie miejsce przypadło Vectrze, a trzecie INEA.



Najniższe opóźnienia zapewnia internet od INEA i Netia - 16 ms oraz UPC (Play) - 19 ms.



Natomiast najwyższą spójność internet od Vectra, z największym odsetkiem pomiarów spełniających minimalne progi - 89,8%, dale UPC - 89,3% oraz INEA - 88,3%.



W rankingu miast, Łódź dla odmiany zajęła 5 miejsce, najszybszy internet stacjonarny jest we Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie. Na dwóch pierwszych miejscach są miasta z operatorami mającymi w swojej ofercie światłowody symetryczne, stąd zapewne wyraźnie lepsze mediany.

Źródło: Speedtest od Ookla.

Stock Image from Depositphotos.