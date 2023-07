Wszystko bez limitu za 50 zł tylko dla młodych? No nie, przynajmniej w T-Mobile

W ostatnim czasie, w ofercie dwóch operatorów pojawiła się nowa oferta komórkowa z pełnym no limit na wszystko za jedyne 50 zł miesięcznie, ale tylko dla osób pomiędzy 18 a 26 rokiem życia. To części komentujących w sieci się nie spodobało, postanowiłem więc sprawdzić czy rzeczywiście to jedyne opcje na rynku, z taką zawartością i w takiej cenie.

Wszystko bez limitu za 50 zł w T-Mobile

Pierwszym operatorem z taką ofertą był T-Mobile, który to do tej pory ma w ofercie na abonament pakiet z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz nielimitowanym internetem mobilnym w smartfonie - w dane i prędkość za 90 zł miesięcznie.

Polecamy na Geekweek: Oddajcie iPhone'y! Rosja drży przed Stanami Zjednoczonymi

Pod koniec czerwca, taką samą ofertę ten sam operator skierował tylko do młodszej grupy klientów za 50 zł, a więc niemal o połowę taniej. Do tego dochodzi 3 miesiące usługa Rozrywka bez Ograniczeń za darmo, dzięki której w każdym z miesięcy można sobie aktywować dostęp do HBO MAX, Eleven Sports czy Viaplay.



Na jakich warunkach? Na banerze ładnie to wygląda, ale zajrzyjmy do regulaminu. Przede wszystkim, w ofercie tej nie skorzystamy z nielimitowanego internetu mobilnego w routerze WiFi:

Karta SIM działa w telefonach, smartfonach i innych urządzeniach niebędących modemami ani routerami. Karta SIM nie działa w modemach i routerach. Modemy i routery to urządzenia przeznaczone do dystrybucji sygnału internetowego do innych urządzeń, niezdolne do samodzielnej obsługi połączeń głosowych i samodzielnego przeglądania stron internetowych. Ograniczenie to ma na celu zapobieżenie grożącym przeciążeniom Sieci.

Koszt miesięczny w wysokości 50 zł też nie jest na zawsze, obowiązuje on przez 24 miesiące, od 25 miesiąca cena rośnie do standardowej ceny za takie usługi, czyli 90 zł miesięcznie. Pocieszające jest to, że umowę zawieramy na czas nieokreślony, więc w czasie tych dwóch lat, możemy przenieść numer do innego operatora - z pewnością w tym czasie pojawi się jeszcze wiele tak atrakcyjnych ofert.

Co jeszcze warto wiedzieć? Obowiązuje tu też opcja „Zawieszenie Abonamentu”, to usługa która pozwala na przeniesienie numeru od innego operatora, u którego mamy jeszcze obowiązującą umowę przez maksymalnie 4 miesiące (120 dni), w czasie których nie płacimy za abonament w T-Mobile do momentu przeniesienia numeru. Jednak włączenie tej opcji skraca czas obniżonego abonamentu w wysokości 50 zł - w maksymalnej czasowo wersji do 20 miesięcy.

Wszystko bez limitu za 50 zł w Virgin Mobile

W zeszłym tygodniu na podobny ruch zdecydował się Virgin Mobile, w zasadzie to oferta 1:1 z tą od T-Mobile. A więc mogą z niej skorzystać osoby do 26 roku życia, nie ma żadnych limitów na rozmowy i wiadomości oraz internet mobilny w smartfonie. Choć w regulaminie nie znalazłem zapisów, wykluczających korzystanie z tej karty SIM w routerach i modemach.



Można więc spróbować skorzystać z tej oferty w ten sposób testowo, nie ryzykujemy zbyt wiele - nie ma tu opłaty aktywacyjnej, umowa jest na czas nieokreślony, ponosimy jedynie miesięczny koszt 50 zł. Obowiązuje tutaj również okres 24 miesięcy z obniżonym abonamentem, po tym okresie rośnie do 90 zł miesięcznie.

Inne podobne oferty w podobnej cenie

Czy tylko osoby do 26 roku życia mogą obecnie skorzystać z takiej oferty? Niekoniecznie - zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w zdecydowanej większości przenosimy swoje numery pomiędzy operatorami, niż bierzemy zupełnie nowe.

Sprawdziłem aktualną ofertę T-Mobile - dostępną dla wszystkich, niezależnie od wieku. I tak, tożsama oferta z brakiem limitów na wszystko za 90 zł miesięcznie, dostępna jest dla przenoszących numer za 0 zł przez 9 miesięcy.



Co oznacza, że nasz uśredniony miesięczny koszt przez całą umowę wyniesie 56,25 zł, a więc tylko nieco ponad 6 zł miesięcznie więcej niż obecnie tylko dla młodych. Co więcej, można jeszcze ten koszt obniżyć, wybierając tańszą ofertę - też nielimitowaną, jedynie z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s za 70 zł, która to jest za darmo przez pół roku. Finalnie zapłacimy więc za nią 52,50 zł miesięcznie.

Warto tu też pamiętać o wspomnianej już usłudze „Zawieszenie Abonamentu”, która skraca nam ten darmowy okres, jeśli mamy obowiązującą umowę u innego operatora. Specjalnie dopytywałem T-Mobile o tę kwestię:

Okres 9 darmowych miesięcy biegnie od momentu podpisania umowy, czyli te okresy (9 miesięcy + 4 miesiące) nie sumują się. Wynika to z obowiązujących przepisów - nie możemy zawierać umów dłuższych niż 24 miesiące. Tak to wygląda u wszystkich operatorów

Dla porównania zerknijmy jeszcze na jedną ofertę, z w zasadzie z nielimitowanym internetem mobilnym w Orange (600 GB w miesiącu). U tego operatora w Planie L za 85 zł miesięcznie jest pół roku za darmo dla przenoszących numer. Uśredniając będzie to kwota 63,75 zł miesięcznie.



Czy okolice 50 zł miesięcznie to obecnie najtańsza opcja na brak limitów w internecie mobilnym? Nie, nadal najtańszą ofertę ma tu Orange Flex - oczywiście przy założeniu, że potrzebujemy z osobna karty SIM/eSIM do smartfona i routera WiFi. Wówczas subskrypcja za 80 zł, daje nam koszt po 40 zł za te dwie karty SIM i brak limitów na wszystko, bez żadnych ograniczeń co do uprawnionych urządzeń czy lokalizacji, w których z tej oferty korzystamy. Ostatnio opisywałem Wam przypadek, że ktoś korzysta z niej w swoim domu na spółkę z bratem i sąsiadem.



Stock Image from Depositphotos.