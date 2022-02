Rok internetu za darmo. Teraz to T-Mobile ma najlepszą ofertę na kartę

Najpierw nielimitowany domowy internet mobilny, za chwilę oferty głosowe na abonament z dostępem do internetu bez limitów, a teraz T-Mobile obdarowuje klientów ofert na kartę darmowym internetem, i to przez cały rok.

W ostatnim naszym zestawieniu najlepszych ofert na kartę, zwycięzcą okazał się pakiet z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych za 30 zł w Orange Free na kartę - to u operatorów infrastrukturalnych, a w przypadku wirtualnych - Lycamobile. Jednak najnowsza oferta T-Mobile na kartę przebija wszystkie dostępne obecnie plany pre-paid na rynku.

Porównajmy dziś nową ofertę na kartę w T-Mobile, tylko z bezpośrednią konkurencją, czyli z ofertami na kartę w Orange, Play oraz Plus.

Nowa oferta T-Mobile na kartę

Od teraz nowi, ale także obecni klienci ofert na kartę w dwóch pakietach taryfy GO mogą skorzystać aż z 1200 GB transferu danych przez cały rok, zupełnie za darmo. Pierwszy z tych pakietów to Bez limitu XL za 39 zł - pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 40 GB transferu danych z dostępem do 5G (wliczony pakiet Supernet video w jakości HD - oglądanie wideo bez utraty transferu danych z pakietu na YouTube, Netflix, Polsat Box GO czy Player).

Z kolei drugi pakiet to - Bez limitu L za 30 zł - również nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 30 GB transferu danych (wliczony pakiet Supernet video w jakości DVD).

„Rok Internetu za darmo” można aktywować w aplikacji Mój T‑Mobile, i tak - po jego aktywacji od razu na nasze konto wpada pierwsze 100 GB transferu danych, a kolejne 11 paczek aktywują się przy każdym kolejnym odnowieniu jednego z wymienionych pakietów - tak więc łącznie będzie to dodatkowe 1200 GB przez cały rok bez dodatkowych kosztów.

Sumując to z podstawowym pakietem transferu danych, w pierwszym przypadku wyjdzie to - 140 GB w miesiącu (1680 GB rocznie), a w drugim 130 GB (1560 GB rocznie). Co ważne - niewykorzystane w miesiącu gigabajty kumulują się w obu pakietach. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie T-Mobile.

Orange na kartę

Jak to wygląda obecnie u konkurencji? W Orange możemy wymienić tu dwa porównywalne obecnie pakiety. Pierwszy z dostępem do 5G za 39 zł, w którym obecnie możemy uzbierać 60 GB transferu danych w miesiącu.

Drugi natomiast to plan ważny przez cały rok, ale za który musimy zapłacić za rok z góry. Kosztuje on 360 zł rocznie i zapewnia 1 TB transferu danych przez cały rok, to nam daje 83,33 GB w miesiącu za 30 zł miesięcznie. W przypadku, gdy aktywujemy go w aplikacji Mój Orange, transfer ten rośnie do 2 TB, co daje nam 166,66 GB transferu w miesiącu.

Minusem w porównaniu z Orange jest tutaj brak dostępu do 5G w pakiecie rocznym, no i konieczność wykupienia go na rok z góry za pełną kwotę. Pamiętajmy też, że w T-Mobile i tak już duży pakiet nie pomniejsza się przy oglądaniu materiałów wideo przez cały rok.

Play na kartę

W Play na kartę podobnie jak w Orange również podwajają się obecnie gigabajty za doładowanie przez Play24, jednak transfer danych jaki możemy w ten sposób uzyskać wynosi od 30 GB do 50 GB w miesiącu.

Plus na kartę

W Plus na kartę z kolei, wraz z bonusami za doładowanie w dwóch pakietach za 40 zł i 30 zł, maksymalnie uzyskamy odpowiednio 35 GB i 30 GB w miesiącu.