Ile kosztuje najtańszy abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile?

Abonamenty „wielkiej czwórki” na dwa lata są już drogie, to nie ulega wątpliwości - najdroższy kosztuje już 99 zł, ale kogoś może kuszą tu te setki gigabajtów do smartfona. Nie mogę nadziwić się jednak utrzymywaniem najtańszych abonamentów, a w zasadzie ich zawartości w porównaniu z tańszymi opcjami, dostępnymi u tych samych operatorów.

Najtańsze abonamenty w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Tak naprawdę z „wielkiej czwórki”, do tej pory jedynie Orange zrezygnował z najtańszego abonamentu, udostępniając swoją nową ofertę na abonament pod koniec października 2022 roku. Zobaczcie zresztą sami, jak wyglądają obecnie najtańsze abonamenty w Orange, Play, Plus i T-Mobile.



Jeszcze przed nową ofertą Orange, najtańszy pakiet kosztował 40 zł i zawierał oprócz nielimitowanych rozmów i wiadomości, 5 GB transferu danych. Tak więc to był ten pakiet, który wciąż utrzymują w ofercie:

Play za 35 zł miesięcznie z limitem 3 GB transferu danych

Plus za 39 zł miesięcznie z limitem 6 GB transferu danych

T-Mobile za 40 zł miesięcznie z limitem 5 GB transferu danych

Sami przyznacie, że ciężko uwierzyć, iż ktoś decyduje się jeszcze na takie pakiety, z tak niskim limitem transferu danych w takich cenach. Zwłaszcza, że w ofertach tych samych operatorów znajdziemy dużo lepsze opcje i to bez zobowiązania, ewentualnie z miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Nie będę tu namawiał te osoby do przejścia na ofertę na kartę, choć sam uważam to za już wygodną i atrakcyjną alternatywę, bo być może osoby te przyzwyczaiły się na tyle do abonamentu, do samej formy regulowania rachunków, że boją się tych doładowań i pilnowania terminów - niesłusznie, ale ok. Spójrzcie proszę na alternatywy u tych samych operatorów - będą to tylko samoobsługowe subskrypcje i oferty na abonament z miesięcznym okresem zobowiązania.

Co wybrać zamiast abonamentu na dwa lata?

Oferty bez zobowiązania w Orange

Obecnie najtańszy abonament na 2 lata w Orange kosztuje 55 zł miesięcznie i zawiera limit 30 GB transferu danych w miesiącu. Co wybrać zamiast tego?



Nju mobile, to dwa nielimitowane w rozmowy i wiadomości abonamenty z miesięcznym okresem wypowiedzenia, z limitem 20 GB transferu danych (po dwóch latach stażu 60 GB) oraz 40 GB (120 GB po dwóch latach) oraz jedna subskrypcja bez żadnego zobowiązania z limitem 20 GB (60 GB po dwóch latach) - za odpowiednio 29 zł, 39 zł i 29 zł miesięcznie.



Orange Flex z kolei, to trzy subskrypcje bez żadnego zobowiązania za 30 zł, 35 zł i 50 zł miesięcznie, z limitem transferu danych 30 GB i 45 GB i 80 GB w miesiącu. Do tego jedna lub dwie dodatkowe karty SIM/eSIM z tym samym numerem.

Sześć tańszych ofert od najtańszego abonamentu na dwa lata u tego samego operatora - bez zobowiązań i z atrakcyjniejszą zawartością. Dlatego nie dziwię się, że akurat ten operator zrezygnował już z tańszego niż 50 zł abonamentu ze śmieszną zawartością w porównaniu z tymi alternatywami w swojej ofercie.

Oferty bez zobowiązania w Play

Pozostali operatorzy mają uboższą ofertę alternatywną do najtańszego abonamentu na dwa lata. W Play najtańszy abonament komórkowy kosztuje 35 zł miesięcznie i zawiera 3 GB transferu danych na pełnej prędkości.



Oferty bez zobowiązania w Plus

W swojej submarce Virgin Mobile ma jednak dużo lepszy pakiet, w abonamencie z miesięcznym okresem wypowiedzenia za 20 zł miesięcznie, dostaniecie limit transferu danych na poziomie 20 GB w miesiącu - 15 zł miesięcznie taniej, za niemal siedem razy większy transfer.

Najtańszy abonament komórkowy w Plus na dwa lata kosztuje 39 zł i zawiera 6 GB transferu danych. Tu również jest tylko jedna alternatywa w oficjalnej submarce operatora Plush (możecie też zajrzeć do powiązanych kapitałowo spółek i jeszcze tańszych ofert a2mobile i Premium Mobile).



Oferty bez zobowiązania w T-Mobile

Za 25 zł miesięcznie w abonamencie Plush z miesięcznym okresem wypowiedzenia, dostępny jest plan z limitem 15 GB transferu danych (po dwóch latach stażu 20 GB).

Ostatni operatorów z „wielkiej czwórki” - T-Mobile, w najtańszym abonamencie na dwa lata za 40 zł miesięcznie, daje 5 GB transferu danych.



Dużo lepszym i tańszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z oferty submarki tego operatora - Heyah 01 - za 19,99 zł miesięcznie z limitem 20 GB transferu danych i z limitem 40 GB za 29,99 zł miesięcznie.

