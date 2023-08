Korzystacie jeszcze z tradycyjnych kart SIM? Coś, co jeszcze kilka lat temu wydawało się koniecznością, dziś może być zastąpione "cyfrową" kartą oferującą więcej korzyści użytkownikom - choć i nie brakuje komentarzy, że mają one też wady. Taką kartę można zainstalować szybko i bezpiecznie, bez konieczności sięgania po fizyczny "nośnik". Jednak w momencie, w którym chcemy przenieść eSIM z jednego telefonu z Androidem na drogi, pojawia się spory problem. Chodzi tu przede wszystkim o konieczność kontaktowania się z operatorem - czy to osobiście, czy przez dedykowane aplikacje. To wkrótce się zmieni.

Źródło: Depositphotos

Na początku tego roku, w ramach targów MWC, Google zapowiedziało prace nad mechanizmem ułatwiającym przenoszenie kart eSIM z jednego smartfona na drugi. Ta ma pojawić się jeszcze w tym roku i wygląda na to, że firma już ją testuje i wkrótce poznamy wszystkie szczegóły. Jak działa? Z informacjami przychodzą internauci lubiący "grzebać" w kodzie aplikacji Google i systemu Android. Jeden z użytkowników X (dawniej Twitter) podzielił się zrzutami ekranu oraz procedurą przenoszenia kart - wszystko opierać się będzie na kodzie QR, który będzie trzeba zeskanować na telefonie, z którego chcemy przenieść eSIM. Jak będzie to działało w rzeczywistości? Przekonamy się zapewnie już niedługo.

Zmiany wprowadzane przez Google są mile widziane i być może motywowane tym, że wkrótce flagowy smartfon firmy ma być pozbawiony slotu na tradycyjną kartę SIM - takie wnioski nasuwają się po przeciekach związanych z premierą Google Pixel 8. Nowe flagowce Google mają pojawić się tej jesieni i wersje sprzedawane na rynku amerykańskim mają być pozbawione slotu na karty eSIM. Firma ma iść w ślady Apple, które w zeszłym roku zrezygnowało ze slotów na karty SIM w swoich smartfonach. Wszystkie modele iPhone'a 14 sprzedawane w Stanach Zjednoczonych działają wyłącznie w oparciu o eSIM.

Łatwe przenoszenie eSIM. Google goni Apple

A skoro jesteśmy przy Apple - jak tu działa przenoszenie kart eSIM? Użytkownicy iPhone'ów pewnie drapią się po głowie czytając, że smartfony z Androidem wkrótce będą oferowały możliwość szybkiego transferu karty eSIM między urządzeniami. Kto ma iPhone'a i korzysta z eSIM i choć raz musiał przenieść numer między telefonami, to doskonale wie, że w przypadku sprzętów z logo nadgryzionego jabłka cała procedura jest bardzo prosta i sprowadza się do kilku kroków - tym bardziej jeśli konfigurujemy nowy telefon. Wystarczy kilka kliknięć w ekran, zgodnie z wyświetlaną na nim instrukcją i gotowe. Równie prosto można przenieść więcej kart eSIM na nowego iPhone'a.

Jak to zrobić? Przechodząc do Ustawienia > Sieć komórkowa. To tu, w sekcji Karty SIM, dostępna jest opcja Dodaj eSIM. Jeśli konfigurujemy nową nową kartę, wystarczy zeskanować kod QR otrzymany od operatora lub skorzystać z dedykowanych aplikacji mobilnych, które ułatwią instalację karty eSIM. Jeśli chcemy przenieść istniejącą kartę z pobliskiego iPhone'a, należy upewnić się, że "dawca" będzie w pobliżu, posiada ustawiony kod blokady (choć jest odblokowany), ma włączony Bluetooth i działa na systemie iOS 16 (lub nowszym - premiera iOS 17 już we wrześniu). Cała procedura odbędzie się automatycznie choć użytkownik musi wszystko zatwierdzić i potwierdzić kodem weryfikacyjnym.

Stock image from Depositphotos