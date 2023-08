Ministerstwo Cyfryzacji i NASK przestrzega. W tych sklepach nie kupuj

Na początku maja ruszyła wspólna kampania informacyjna, której celem było zwiększenie świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z przejęciem kont online i zachęcić do stosowania dodatkowych zabezpieczeń zwiększających bezpieczeństwo użytkowników. Weryfikacja dwuetapowa, zwana również uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, logowaniem dwuetapowym itp., jest prostym zabezpieczeniem, które w wyraźny sposób zwiększa nasze bezpieczeństwo w internecie. Przykładowo - logując się do bankowości internetowej/mobilnej, do poczty e-mail lub do innej usługi, oprócz podania loginu i hasła, musimy również uwierzytelnić się przy użyciu telefonu, tabletu lub innego urządzenia. Za kampanią stało Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy NASK, CERT Polska i Google.

Źródło: Depositphotos

Kolejnym etapem kampanii organizowanej przez MC oraz NASK jest zwrócenie uwagi na fałszywe sklepy online:

Wyjątkowe zniżki, niezwykłe okazje, „gorące” oferty limitowane czasowo, skłaniające do jak najszybszego działania – to może być zabieg socjotechniczny stosowany przez oszustów, wykorzystujących fałszywe sklepy w sieci do pozbawienia internautów pieniędzy.

- Przed tym właśnie ostrzega nowy spot udostępniony w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej. Liczba fałszywych sklepów na przestrzeni ostatnich lat wyraźnie. W samym tylko ubiegłym roku Zespół CERT Polska odnotował – w porównaniu z rokiem poprzednim - aż 34% więcej tego typu zagrożeń.

Jak bezpiecznie kupować online

Czego mi brakuje w tej kampanii? Konkretnych nazw sklepów, przed którymi przestrzega Ministerstwo Cyfryzacji i NASK. Co prawda zgłoszenia fałszywych stron często skutkuje szybkim ich zablokowaniem, ale zapewne w sieci pełno jest "udawanych" sklepów, które tylko czekają na nieświadomych internautów. Z drugiej jednak strony liczę, że kampania informacyjna przyniesie zamierzony skutek i będziemy bardzieś świadomi swoich działań w sieci.