Formify to firma, która produkuje myszy komputerowe niepodobne do innych na rynku. Każda jest indywidualnie dopasowana do dłoni klienta.

Poszukiwanie najbardziej najlepszej myszy komputerowej było celem graczy od kiedy zaczął się wyścig sprzętowy w latach 90'tych. Szukano myszy, która będzie najlepsza pod kątem technicznym - będzie dawała najszybszy czas reakcji, będzie miała programowalne przyciski i finalnie - będzie dawała najlepszą ergonomię użytkowania. W ciągu lat pojawiło się mnóstwo różnych pomysłów na design i każdy zapewne ma swój ulubiony kształt. Niektórzy wolą tradycyjne myszy, inni np. ergonomiczne, obrócone pod kątem 45 stopni.

Wszystko to jednak są koncepty producentów odnośnie tego, jak dany gryzoń będzie leżał w dłoni. Tymczasem każdy z nas ma nieco inną dłoń i przez to - nieco inne potrzeby. Dlaczego by więc nie zrobić myszy idealnie dopasowanej do każdego konsumenta?

Tak pomyślało Formify, które robi myszki dopasowane do dłoni kupującego

Formify to firma, która działa na Kickstarterze i proponuje konsumentom rozwiązanie, które jest bardzo proste w swoich założeniach, a jednocześnie - tak oczywiste, że aż dziwne, że nikt inny do tej pory na nie nie wpadł. Znaleźli oni bowiem sposób na szybką produkcję myszy będących indywidualnie dopasowanych do dłoni każdego klienta.

Jedyne co musi wysłać do Formify zdjęcie swojej dłonie od wewnątrz. Firma następnie używa specjalnego oprogramowania bazującego na sztucznej inteligencji, by precyzyjnie określić kształt i wymiary długość palców i położenie nadgarstka. Następnie z tworzywa sztucznego drukowana jest sama mysz, a klient może wybrać z kilku rodzajów tekstury, które mogą być nałożone na model.

Mysz może pochwalić się też bardzo dobrymi parametrami technicznymi, w tym niską masą, wysoką rozdzielczością czy dużą dozą customizacji. Co więc może stanąć na przeszkodzie tej firmy? Cóż - pierwszą kwestią może być wygląd samego urządzenia. O ile z pewnością jest ono wygodne, to nie widzę, by takie myszy komputerowe podbiły jakikolwiek konkurs piękności w najbliższym czasie.

Drugą kwestią jest oczywiście cena. Dziś na Kickstarterze trzeba wesprzeć firmę kwotą ponad 250 dolarów (a więc ponad 1000 zł) aby otrzymać customową mysz od Formify. I o ile ich proces produkcyjny jest tańszy niż jakichkolwiek podobnych rozwiązań w przeszłości, wciąż jest to sporo więcej, niż większość ludzi jest w stanie wydać na komputerowego gryzonia.

Niestety więc, Formify cierpi na największy problem małoskalowej produkcji. Na Kickstarterze firma chce zebrać 40 tysięcy dolarów, z czego obecnie uzbierała już 13. To oznacza, że jest zainteresowanie tematem i być może, dzięki swojej niszowości odpowie na potrzeby bardzo specyficznej grupy odbiorców, którzy potrzebują właśnie takiej myszy. Sam przyznam się, że po używaniu przez lata tradycyjnych myszy komputerowych jestem nawet ciekawy, jak korzystałoby się z takiej dopasowanej do mojej dłoni.

Myślicie, że taki biznes może "wypalić"?

