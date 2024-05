W marcu 2023 r. dowiedzieliśmy się, że firma CANARD rozpoczęła prace nad wymianą 247 najstarszych fotoradarów na urządzenia nowego generacji – Multaradar CD oraz Mesta Fusion RN. Rok temu w systemie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pracowało 470 fotoradarów, z których codziennie spływają tysiące zdjęć samochodów przekraczających prędkość na danym odcinku drogi. Większość z nich to urządzenia Fotorapid CM, które są już wyeksploatowane i często ulegają awariom.

Część najstarszych urządzeń pracowała ponad 10 lat. I to one zostały w pierwszej kolejności zastąpione przez fotoradary najnowszej generacji. W ramach rozbudowy i modernizacji systemu, w dotychczasowych lokalizacjach zamontowanych zostanie 100 nowych fotoradarów Multaradar CD oraz 147 urządzeń Mesta Fusion RN. Jak informowaliśmy w styczniu tego roku, z informacji podanych przez Yanosika przez cały 2023 roku dodano łącznie 99 nowych fotoradarów, co po doliczeniu stanu z końca raptem 640 sztuki urządzeń sprawdzających, czy kierowcy poruszają się po polskich drogach zgodnie z przepisami. A te zakładają m.in., że mandat za przekroczenie prędkości nakładany jest po przekroczeniu limitu o 10 km/h. Jednak z informacji Najwyższej Izby Kontroli wynika, że tylko 60 procent kierowców przekraczających prędkość na drogach otrzymuje mandaty – fotoradary były tak skonfigurowane, że "przepuszczały" samochody, które przekraczały prędkość o 25, a nawet 40 km/h.

Fotoradary będą dokładniejsze. Wyłapią nawet najdrobniejsze przekroczenie prędkości

Jak informuje serwis brd24.pl to zaczęło się zmieniać. Rozmieszczone na polskich drogach fotoradary przeszły dodatkowe konfiguracje, które sprawiają, że częściej nakładane są mandaty z przekroczeniem prędkości poniżej 20 km/h. Jak wskazuje serwis, wezwania odbierane przez kierowców wskazują, że w miejscu kontroli prędkości jechali 17 km/h powyżej limitu, a w niektórych przypadkach nawet 11 km/h.

Z jednej strony, jak zauważa serwis, zalecenia NIK sprzed kilku lat w końcu zostają wdrażane, jednak z drugiej strony zmiany w prawie związane z taryfikatorem i realnym mandatom sprawiają, że kierowcy jeżdżą nieco wolniej, ale wciąż lubią przekraczać prędkość – zazwyczaj o 20~30 km/h. Czy nowe konfiguracje fotoradarów przełożą się na zwiększenie mandatów i w ostateczności poprawę bezpieczeństwa na drogach? Przekonamy się za jakiś czas.

