Izera — gorący temat, który co chwilę znika nam z radaru

Izera regularnie unika blasku fleszy i pomimo skali całego projektu, jest o nim zaskakująco cicho. W grudniu ubiegłego roku, niemal rok po ogłoszeniu partnerstwa z Geely, EMP ujawniło, że w listopadzie 2023 roku zakończyło drugą fazę projektu Izera we współpracy z Geely i Pininfariną, dotyczącą pierwszego samochodu z linii Izery. Zapowiedziano, że będzie to SUV. Ten etap ostatecznie potwierdził szczegółowe założenia techniczne, wykonalność oraz model biznesowy przedsięwzięcia. Podczas konferencji mogliśmy usłyszeć, że design tego pojazdu stanowi jego znaczącą przewagę nad konkurencją, jednakże „po prezentacji projektu, design ten szybko się starzeje”, w związku z czym na razie zostaje „zamrożony”, a kwestię wyglądu pierwszego modelu Izery ponownie rozpatrzymy 6 miesięcy przed jego premierą.

Na konferencji przewijały się kilka intrygujących i wyjątkowo dumnych wypowiedzi, sugerujących, że Izera to „projekt, który rzadko jest realizowany na taką skalę”, stanowi „duże wyzwanie z perspektywy finansowej”, oraz że oferuje „parametry równie dobre, a nawet lepsze niż konkurencja”, przy obietnicy, że samochód będzie „nawet 15% tańszy niż konkurencja”. To brzmi naprawdę zachęcająco, ale wątpliwości wciąż pozostają — więcej szczegółów znajdziecie w artykule Kiedy naprawdę przejedziemy się Izerą.

Wiemy, kto będzie zajmował się fabryką Izery

W marcu za to otrzymaliśmy mały update w sprawie Izery i dowiedzieliśmy się, że spółka akcyjna Mirbud, „jeden z czołowych graczy w branży budowlanej w Polsce z ponad 30-letnim doświadczeniem”, została wybrana w przetargu na realizację inwestycji ElectroMobility Poland w Jaworznie. Decyzję o wyborze potwierdzono poprzez podpisanie listu intencyjnego przez Piotra Zarembę, prezesa ElectroMobility Poland, oraz Jerzego Mirgosa, prezesa MIRBUD S.A. Teraz dostaliśmy za to kolejną informację w sprawie polskiego elektryka.

Źródło: Izera

Fabryka Izery w końcu może powstać!

Teraz ElectroMobility Poland donosi, że prezydent Miasta Jaworzna wydał zezwolenie na budowę fabryki produkcji samochodów elektrycznych marki Izera na obszarze Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego. Otrzymanie tej zgody formalnie otwiera drogę do rozpoczęcia prac budowlanych. Jak możemy dowiedzieć się z ogłoszenia, zakład będzie budowany w dwóch fazach, osiągając maksymalną roczną zdolność produkcyjną wynoszącą 300 tysięcy samochodów. Obecne pozwolenie dotyczy pierwszej fazy, obejmującej obszar zabudowy o powierzchni 169 tysięcy metrów kwadratowych. Fabryka będzie charakteryzować się wysokim stopniem automatyzacji, co umożliwi efektywną i innowacyjną produkcję samochodów elektrycznych. Do końca 2026 roku fabryka może zatrudnić nawet 2000 pracowników. Jest to pierwsza inwestycja wznoszona na obszarze Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego.

Wydanie pozwolenia na budowę poprzedziło uzyskanie przez firmę ElectroMobility Poland, w dniu 30 stycznia 2024 roku, decyzji Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej dotyczącej uwarunkowań środowiskowych dla projektu. Jednocześnie zakończył się proces weryfikacji technicznych, biznesowych, prawnych i innych aspektów dotyczących dotychczasowej działalności firmy ElectroMobility Poland. Wyniki przeprowadzonych audytów zostały przekazane organom nadzorczym Spółki. Paweł Poneta, pełniący obowiązki prezesa zarządu EMP, komentuje:

Wszystkie zgromadzone dokumenty i analizy przeprowadzone w ostatnich tygodniach – w tym także wyniki procesu due diligence inwestycji – zostały przekazane przedstawicielom administracji państwowej nadzorującym funkcjonowanie EMP. Spółka uzyskała także pozwolenie na budowę zakładu produkcyjnego w Jaworznie, które – po uprawomocnieniu – kończy proces formalny związany z przygotowaniem do inwestycji, umożliwiając rozpoczęcie prac budowlanych. Wykonane prace analityczne, przedstawiona dokumentacja oraz wyniki dotychczasowych audytów i kontroli stanowią podstawę dla rzetelnej oceny projektu i umożliwią podjęcie kierunkowych decyzji właścicielskich.

Źródło: ElectroMobility Poland