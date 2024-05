Bolt od dawna stara się zainteresować użytkowników swoją aplikacją – i to nie tylko przejazdami, ale także car-sharingiem, wypożyczalnią hulajnóg oraz dostawą jedzenia i artykułów spożywczych. Firma chwali się, że ma już 150 milionów klientów z 45 krajów w Europie i Afryce. Bolt prężnie rozwija się także w Polsce, o czym świadczy zapowiedziana właśnie usługa, która wystartuje już jutro. A będą to przejazdy elektrycznymi samochodami Tesla Y, które będą dostępne w ramach nowej kategorii przejazdów.

Jak skorzystać z przejazdów Teslą Y w ramach usług Bolt? Już jutro w aplikacji pojawi się nowa kategoria "Tesla" dla użytkowników znajdujących się w Warszawie. Na ulice stolicy wyjdzie na początek 10 zielonych elektryków – i to dosłownie. Wszystkie samochody Tesli Y jeżdżące w ramach Bolt posiadają odpowiednie malowania kojarzone z marką. W przyszłości samochodów ma być więcej i niewykluczone, że przejazdy pojawiać się będą w kolejnych miastach, w których Bolt jest obsługiwany. Samochody dostępne będą dzięki współpracy z partnerem flotowym Eternis.

W Bolt wiemy, że nasza sieć 3,5 miliona partnerów flotowych, kierowców i kurierów jest motorem napędowym dla naszej platformy. Ich zaangażowanie w nowe inicjatywy, takie jak ta, jest kluczowe dla pomyślnego skalowania rozwiązań Bolt. Wprowadzając we współpracy z partnerem flotowym Eternis pierwsze elektryczne pojazdy Bolt do stołecznej floty, mamy nadzieję jeszcze bardziej zachęcić użytkowników do korzystania z nowych i bardziej zrównoważonych środków transportu.