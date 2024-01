Ile przybyło fotoradarów na polskich drogach w 2023? Szokujące dane

Instytut Transportu Samochodowego w wyniku przeprowadzonej analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego w minionym roku, zdecydował o wymienianie 257 najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych urządzeń oraz zamontował nowe mierniki, również w nowych lokalizacjach.

Fotoradary na polskich drogach - 2023 rok



Ile z nich to nowe mierniki? Według raportu Yanosika przez cały 2023 roku dodano łącznie 99 nowych, co po doliczeniu stanu z końca 2022 roku - 543 urządzenia, daje nie koniec ubiegłego roku razem 640 sztuki. Tak dokładnie to 603, pozostałe są jeszcze nieaktywne.



Ciekawie to wygląda, jeśli przyjrzymy się temu w rozbiciu na poszczególne miesiące 2023 roku. Okazuje się, najwięcej mierników przybyło w ostatnim kwartale aż 75, a w pozostałych miesiącach łącznie zaledwie 24.



Znowu rozbijając to tym razem na same odcinkowe pomiary prędkości, w IV kwartale 2023 roku przybyło ich - 28, a w pozostałych miesiącach łącznie tylko 13.



Co z fotoradarami i rejestratorami przejazdów na czerwonym świetle? Tych w ostatnim kwartale przybyło 47 sztuk, a we wcześniejszych - 11.



O ile stare lokalizacje mierników są raczej dobrze znane kierowcom, to w przypadku nowych bywały one zaskoczeniem, co skutkowało częstym ich zgłaszaniem.

I tak, jeśli chodzi o nowe fotoradary, najczęściej zgłaszano urządzenia zamontowane na drodze wojewódzkiej nr 762 w Kielcach (województwo świętokrzyskie), drodze krajowej numer 6 w Domaradzu (województwo pomorskie) oraz drodze krajowej numer 19 w Jaworniku (województwo podkarpackie).

Z kolei najczęściej zgłaszane rejestratory przejazdu na czerwonym świetle, to te zamontowane na drodze krajowej nr 1 w Pszczynie oraz na drodze krajowej numer 91 w Łodzi, na skrzyżowaniu ulicy Obywatelskiej z Aleją Jana Pawła II oraz skrzyżowaniu ul. Drewnowskiej i Alei Włókniarzy.



Natomiast w przypadku odcinkowych pomiarów prędkości TOP 3 lokalizacji to: na S7 w miejscowości Białobrzegi-Nowy Gózd, na A4 na odcinku Kostomłoty-Kąty Wrocławskie oraz na A2, na odcinku Poznań Komorniki-Krzesiny.

Fotoradary na polskich drogach - 2024 rok

Co nas czeka w tym roku w kontekście pomiarów na polskich drogach? Na pewno przybędzie sporo odcinkowych pomiarów prędkości, które to docelowo mają monitorować 400 km polskich dróg.

Przybędzie też fotoradarów monitorujących przejazdy na czerwonym świetle na skrzyżowaniach oraz systemów Red Light na przejazdach kolejowych - aktualnie dostępne są one tylko w 4 punktach w Polsce – we Wrocławiu, na ul. Średzkiej i Szczecińskiej, w Warszawie na ul. Cyrulików i w województwie łódzkim w Radomsku.

Warto w związku z powyższym akapitem zaznaczyć i przypomnieć, iż za przejazd na czerwonym świetle możemy otrzymać 500 zł mandatu i 15 punktów karnych, a w tej samej sytuacji, ale na przejeździe kolejowym kwota mandatu wynosi już 2000 zł.



Ponadto, kontynuowana będzie wymiana starszych mierników na te nowoczesne, montowane przez CANARD. Co potrafią? Przede wszystkim są skuteczniejsze:

Fotoradary mogą pracować w trybie nieprzerwanym, nawet w wyniku trudnych warunków pogodowych. Urządzenia potrafią automatycznie odczytywać tablice rejestracyjne i identyfikować rodzaj pojazdu. Nowoczesne fotoradary wykonują pomiar prędkości jazdy kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, każdemu z nich przypisując odpowiednie dane, takie jak prędkość jazdy, pas, którym porusza się pojazd, limit prędkości i czas oraz miejsce popełnienia wykroczenia.

Co jeszcze istotne, nowe fotoradary zapisują tylko te prawidłowo wykonane zdjęcia, a automatycznie odrzuca te, które wzbudzają jakiekolwiek wątpliwości.

Oprócz nowej bazy urządzeń CANARD, na polskie drogi wyjedzie w tym roku flota 33 dodatkowych pojazdów nieoznakowanych - BMW G3L 330i xDrive. Wyposażone one mają być w urządzenia rejestrujące prędkość jazdy oraz laserowe mierniki prędkości z wideorejestracją.

Źródło: Yanosik.

Stock Image from Depositphotos.