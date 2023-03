Tym fotoradarom nic nie umknie

Obecnie w systemie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pracuje 470 fotoradarów, z których codziennie spływają tysiące zdjęć samochodów przekraczających prędkość na danym odcinku drogi. Większość z nich to urządzenia Fotorapid CM, które są już wyeksploatowane i często ulegają awariom. Część najstarszych urządzeń pracuje już ponad dekadę i to one zostaną w pierwszej kolejności zastąpione przez fotoradary najnowszej generacji. W ramach rozbudowy i modernizacji systemu, w dotychczasowych lokalizacjach zamontowanych zostanie 100 nowych fotoradarów Multaradar CD oraz 147 urządzeń Mesta Fusion RN.

Proces wymiany trwa już mniej więcej od początku marca i do tej pory zamontowano 7 urządzeń Multaradar CD, w lokalizacjach: Bukowa (woj. podkarpackie), Klimontów (woj. świętokrzyskie), Modliborzyce (woj. lubelskie), Orzesze (woj. śląskie), Paniówki (woj.. śląskie), Szczecin (woj. zachodniopomorskie) i Zgłobice (woj. małopolskie). W ostatnich dniach zaczęły działać również pierwsze dwa urządzenia Mesta Fusion RN, które pojawiły się w Egiertowie w woj. pomorskim i Górnej Grupie w woj. kujawsko-pomorskim. Wykonawca, który dostarczy i zamontuje urządzenia Mesta Fusion RN, deklaruje, że wszystkie 147 urządzeń zamontuje do końca roku, więc nowych fotoradarów będzie sukcesywnie przybywać.

Wprowadzenie do kontroli nowych urządzeń wpłynie na zwiększenie skuteczności i jakości pracy systemu. Nowe urządzenia to gwarancja ciągłości wykonywania pomiarów prędkości, a do tego wyższa jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Urządzenia z powodzeniem mogą pracować w trudnych warunkach pogodowych, automatycznie zidentyfikują rodzaj pojazdu, czyli odróżnią np. samochód osobowy od ciężarowego. Co więcej nowe fotoradary mają możliwość wykonywania pomiarów prędkości na kilku pasach ruchu (max. 4) jednocześnie, bez konieczności zmiany ustawień i śledzą kilkanaście pojazdów jednocześnie.

Pomiary wykonywane przez nowe fotoradary mają być skuteczniejsze, co powinno pozwolić na uniknięcie wstydliwych wpadek z błędnie mierzoną prędkością pojazdów. Nie zmienia to jednak faktu, że urządzenia są stacjonarne i ich lokalizacje są bardzo dobrze znane, dlatego o ile spełniają swoją funkcję wymuszając zdjęcie nogi z gazu w konkretnych lokalizacjach, o tyle nie ich wpływ na ogólną poprawę bezpieczeństwa jest dyskusyjny. Nie mniej dobrze, że na drogach pojawią się nowocześniejsze urządzenia.