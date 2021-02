Przekonanie znajomych do Signala? Good luck with that…

Jakiś czas temu pisałem wam o jakże cudownym pomyśle naszego rządu, aby nadać instytucji takiej jak ZUS wręcz policyjnych uprawnień zbierania i przetwarzania danych. I o ile rozumiem, że we współczesnym społeczeństwie kwestia prywatności i bezpieczeństwa jest zawsze sprawą dyskusyjną (pomimo tego, że w tekście zaznaczyłem, że jestem PRZECIW wyłudzaniu zasiłków, dużo osób zarzucało mi popieranie takich praktyk), to nie do końca jestem w stanie pojąć tego, jak bardzo w wciąż pokutuje u nas twierdzenie: „mogą sprawdzać, w końcu nie mam nic do ukrycia”. W książce Edwarda Snowdena „Pamięć Nieulotna” jest bardzo trafne porównanie tej frazy do: „mogą odbierać wolność słowa, w końcu nie mam nic do powiedzenia”.

Abstrahując jednak od kwestii zasadności jakichkolwiek starań o prywatność w dzisiejszych czasach, kilka osób zadało mi pytanie: „Okej, ale czy na prawdę skasujesz Facebooka, czy to tylko clickbait?” (pozdrawiam użytkownika PiotrM). W końcu rozbuchane deklaracje blogerów i YouTuberów to (niestety) chleb powszedni. Odpowiadając na to pytanie: Facebook to narzędzie bardzo przydatne, bez niego prawdopodobnie nie udałoby się mi przejść przez studia, nie mówiąc już o działalności w lokalnej kapeli (także np. w kwestii kupna sprzętu). Jednak jeżeli tendencja jest taka, że rząd zamierza przydzielać uprawnienia do śledzenia podmiotom które takich uprawnień mieć nie powinny, to dla mnie takie wyjście jest raczej oczywiste.

Signal nie jest komunikatorem idealnym, ale mus to mus

Oczywiście, gdyby przyszło mi skasować konto na Facebooku (i co za tym idzie, na Messengerze) znalazłbym się w arcytrudnym położeniu. Szczerzę wątpię, by współczesny świat, przyzwyczajony do natychmiastowej wymiany informacji zechciał zrobić dla mnie wyjątek, więc to ja muszę dostosować się do świata. Zacząłem więc przeglądać dostępne alternatywy, choć słowo „przeglądać” jest tu nadużyciem. Jeżeli nie chcemy mieć kontaktu przez żadną dużą społecznościówkę, zostaje nam z rozsądnych alternatyw Telegram i Signal. Z racji na otwartoźrodłową strukturę postanowiłem postawić na to drugie rozwiązanie. I tu pojawił się największy problem – Signal wymaga twojego numeru telefonu by zidentyfikować, że „ty” to faktycznie „ty”.