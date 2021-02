Jeżeli to prawo wejdzie w życie, kasuję swój profil na Facebooku. I wy też powinniście

Nie chodzi tu więc o ZUS, ale o to, że nasz rząd chce dać sobie (po ZUS może to być chociażby US, Urząd Miasta, Straż Miejska, wstawcie sobie dowolny podmiot) narzędzia pozwalające w świetle prawa na pełną i kompletną inwigilację. I o ile nie mam wpływu na to, że dane o mnie przekaże mój lekarz (bo no chciałbym być zdrowy) czy mechanik (bo sam nie wymienię rozrządu), to jest jeden obszar, w którym mam wpływ na to, jakie dane są o mnie gromadzone i czy są gromadzone w ogóle – media społecznościowe. Przez lata liczyłem na to, że nie dojdzie do sytuacji, że będzie trzeba grać z władzą w „kto jest od kogo sprytniejszy”, ale jeżeli wspomniane prawo wejdzie w życie, nie widzę innej możliwości.

Permanentne wylogowanie się ze społecznościówek będzie w tym wypadku koniecznością. Co dalej? Raczej wyłącznie komunikator z szyfrowaniem end-to-end który nie przechowuje informacji o konwersacji na serwerach firmy (bo przecież o nasze SMS’y rząd może zwrócić się do operatora telekomunikacyjnego). Do tego VPN (w końcu dane zbiera o nas też nasz operator internetowy) i chcąc, nie chcąc – raczej telefon z logo Apple, ponieważ tylko ta firma zdaje się robić urzędnikom państwowym pod górkę (co nie znaczy, że nie uczestniczyła w programie PRISM, ale z jakiegoś smartfonu korzystać trzeba). Pomijam już kompletnie to, że nie wierzę, że dane zebrane o mnie będą na komputerach ZUS (czy innego rządowego podmiotu) bezpieczne, szczególnie patrząc na ich przygody z najnowszymi technologiami.

To idzie w bardzo złą stronę

I tak, im więcej rzeczy wymieniam, tym bardziej brzmię jak nawiedzony Mulder z Archiwum X, ale niestety – nie dostaniemy wyraźniejszego sygnału ostrzegawczego, że rządzący chcą użyć social mediów do zbierania naszych danych. Owszem – można im na to pozwolić, a i pewnie z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa jakieś dane o nas do ich bazy się dostaną. Żeby tak się nie stało trzeba by chyba zrezygnować z każdego wynalazku techniki z ostatnich 20 lat. Niestety, podejrzewam, że większość osób wpis taki jak ten w ogóle nie ruszy, a siłą do sprzeciwu nikogo się nie przymusi. Pozostaje więc trzymać mocno kciuki, że za kilka lat nie obudzimy się w rzeczywistości, w której szanse na kredyt, dobrze płatną pracę czy nawet bilet komunikacji miejskiej nie będą podyktowane punktami przyznawanymi przez rząd.

Jak w pewnym kraju z którego pochodzi większość naszej elektroniki…