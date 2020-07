Messenger to najlepszy komunikator. Change my mind

Protestowanie przeciwko Messengerowi i jego dominacji na rynku przypomina mi nieco oprotestowywanie tego, że język angielski jest najpopularniejszym językiem międzynarodowym. Ani nie jest on najdokładniejszym z języków, ani też – najprostszym do nauczenia się. Ba, nie ma nawet w tym wypadku największej liczby natywnych użytkowników (wyprzedza go mandaryński). Ale przez to, że tak wiele osób zna angielski jako swój drugi język, stał się on najpopularniejszym językiem na świecie i gdzie byśmy nie pojechali, to właśnie po angielsku dogadamy się najszybciej. To z kolei sprawia, że najbardziej opłaca się go uczyć, co dodatkowo zwiększa jego popularność, i koło się zamyka. Z Messengerem jest bardzo podobnie – nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale samo bycie dobrym narzędziem nie wystarczy by być dobrym komunikatorem, jeżeli nie ma za jego pomocą z kim porozmawiać.

Dominacja Messengera nie jest wieczna

Oczywiście, Messenger ma tonę wad i mankamentów. Zaczynając od wspomnianych już kwestii bezpieczeństwa (brak szyfrowania, przekazywanie naszych danych Facebookowi), przez interfejs który sprawia, że zarządzanie wieloma konwersacjami może być niewygodne, po ograniczenia w przesyłaniu plików. I w tych aspektach inne produkty rozkładają Messengera na matę. Tylko ja pytam – co z tego? Co z tego, że ktoś robi coś lepiej, jeżeli zawodzi w podstawowej kwestii – przyciągnięcia na tyle użytkowników, by można było go używać „zamiast” Messengera, a nie „obok” niego? Oczywiście wszystko to można sprowadzić do tego, że jeżeli bardzo mi się jakiś komunikator podoba, mogę go zainstalować i potem mozolnie przekonywać moich znajomych do przejścia na niego. Ale to wystarczy, że jeden z nich machnie na to ręką i już nie będę w stanie wymazać Messengera z obrazka, co podważa sens całej operacji.