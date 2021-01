I wiem, już na samym początku wpisu poruszyłem serca wszystkich osób, dla których istotne są alternatywne komunikatory takie jak Signal właśnie. Jest Was teraz tym więcej, że niedawno mieliśmy do czynienia z dwiema aferami – tą związaną z wyciąganiem z WhatsApp danych i przekazywaniem do Facebooka oraz banem dla Donalda Trumpa. Obydwie mają troszeczkę inne oddziaływanie w środowisku technologicznym, ale łączy je jedno: najmożniejsi świata IT mają zdecydowanie za dużo władzy w swoich rękach. I prawidłowo, że u świadomych użytkowników wzbudza to wątpliwości. Na tego typu wydarzeniach zazwyczaj zyskują alternatywne komunikatory czy alternatywne usługi (m. in. DuckDuckGo). O ile jednak w przypadku DuckDuckGo trudno mówić o istniejącej komponencie „społecznościowej”, tak w przypadku komunikatorów, jest ona szalenie istotna.

Bo warto mieć na uwadze to, że zmiana komunikatora oznacza również istotne zmiany w tym, jak komunikujemy się z innymi. Co nam po przejściu na inną usługę wymianę wiadomości, jeżeli okaże się wkrótce, że mało kto z naszych znajomych z niej korzysta? O ile w przypadku naszym, czyli aktywnych użytkowników internetu z kręgu „technologicznych insiderów” może nie być z tym czasami problemu, tak już dla innych może być to rzecz nie do przeskoczenia.

