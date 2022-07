Aplikacja Przejdź na Androida usprawnia przenoszenie danych z iOS na nowy smartfon, który nie jest iPhonem. Pomaga łatwo i bezpiecznie przenieść najważniejsze rodzaje danych – zdjęcia, filmy, kontakty i wydarzenia w kalendarzu – na nowe urządzenie z konieczności sięgania po kabel i skomplikowane instrukcje. Google ogłosiło właśnie, że apka otrzymała aktualizację, która pozwoli na transfer na dowolny smartfon z Androidem 12.

Przejdź na Androida ze wsparciem Android 12. Apka do przenoszenia danych z iOS już dostępna

Jednocześnie firma w 10 punktach przedstawia zalety Androida, które - zdaniem firmy - zachęcić mają posiadaczy iPhone'ów do zmiany systemu:

Wyraź siebie w nowy sposób: Wiadomości Google i klawiatura Gboard to połączenie, które sprawia, że wysyłanie wiadomości jest proste i przyjemne - w szczególności między użytkownikami systemu Android. Czaty grupowe, wysokiej jakości zdjęcia i wideo, potwierdzenia przeczytania, reakcje emoji. RCS sprawia, że wiadomości wychodzą na jeszcze wyższy poziom Rozmowy wideo z każdym, w dowolnym miejscu: Jedno konto Google sprawia, że rozmowy wideo na Androidzie to najwygodniejszy sposób komunikacji. Jesteście przyzwyczajeni do FaceTime? Nie ma problemu. Wystarczy otworzyć przeglądarce Chrome łącze FaceTime i prowadzić rozmowę. W Google Play znajdziecie dziesiątki aplikacji, które ułatwią komunikację z innymi. Włącz ulubioną muzykę: Przechodząc na Androida, nie stracicie swojej biblioteki muzycznej zapisanej na iPhonie (pod warunkiem, że nie posiadają zabezpieczeń DRM. Pozostałą muzykę znajdziesz w aplikacji mobilnej Apple Music, która jest dostępna w Google Play. Twoje ulubione aplikacje i nie tylko: Google Play to setki tysięcy gier i aplikacji, które czekają na odkrycie. Zmodernizowany sklep pozwala w wygodny sposób wyszukiwać i odkrywać nowe tytuły każdego dnia. Priorytetowe podejście do prywatności: Google stawia na prywatność i Android ma ją gwarantować. Złośliwe aplikacje, malware, phishing i spam - system stale zyskuje nowe funkcjonalności, które pozwalają walczyć z hakerami. Android przypomni też o zadbaniu o własne bezpieczeństwo informując o uprawnieniach aplikacji czy pozwoli zarządzać dostęp do lokalizacji. Więcej urządzeń, które lepiej ze sobą współpracują: komputer Chromebook, zegarek z Wear OS, telewizor z Google TV (Android TV)? Z telefonem z Androidem działają jeszcze lepiej. Podobnie jak parowanie słuchawek - także od Apple Zrób więcej dzięki aplikacjom i usługom Google: Dostęp do usług Google w czasie wakacji ułatwi komunikację w obcym państwie. Dostęp do dokumentów? Aplikacje biurowe są na wyciągnięcie ręki - w każdym miejscu i w dowolnym czasie Udostępnianie muzyki, zdjęć i innych między urządzeniami: Udostępnianie plików i aplikacji za pomocą udostępniania w pobliżu sprawia, że możecie wysyłać pliki i aplikacje na pobliskie urządzenia z Androidem oraz odbierać je od nich. A co w przypadku komunikacji z innym systemem? Zdjęcia i filmy w wygodny sposób prześlesz za pomocą apki Zdjęcia Google lub z wykorzystaniem komunikatora lub dedykowanej aplikacji. Dostosuj swój ekran główny za pomocą widżetów: Widżety na ekranie głównym telefonów z Androidem to coś, o co przez lata prosili użytkownicy iPhone'ów. Google stale rozszerza swoją ofertę rozszerzeń i już wkrótce pojawi się m.in. możliwość wyświetlania więcej informacji z Map Google - w tym prognozy ruchu w czasie rzeczywistym. Widżety to także m.in. szybki dostęp do tłumaczeń i wielu dodatkowych narzędzi. Technologia, która jest przydatna każdemu: Bez względu na to, kto używa smartfona z Androidem, można go dostosować do swoich potrzeb. Również wtedy, gdy zmagacie się z niepełnosprawnościami. Wystarczy wspomnieć TalkBack, który sprawia, że korzystanie ze smartfona bez patrzenia na niego, staje się prostsze i wygodniejsze.

Google zachęca do przejścia na Androida. Zainteresowani?

Dalibyście się namówić na przejście z iOS na Androida? Muszę przyznać, że jeszcze jakiś czas temu myślałem czy nie zmienić ekosystemu, ale doszedłem do wniosku, że zbyt wiele musiałbym zmienić w swoim życiu. Wieloletnia praca z urządzeniami Apple, wygodna współpraca między nimi i dostosowanie "workflow" pod aplikacje i rozwiązania dostępne na komputerach Mac i iPhone'ach uświadomiły mnie, że to nie najlepszy pomysł . iPhone to dla mnie już nie tylko smartfon do dzwonienia i aplikacji - to narzędzie, które współpracuje z komputerem, zegarkiem i innymi sprzętami, które posiadam.