Google I/O 2022 - relacja z konferencji

Na początek Sundar Pichai pochwalił się jak Google pomagał ludziom na całym świecie. Wspomniał też swoją wizytę w Polsce i opowiedział o wojnie na Ukrainie, gdzie Google pomaga ostrzegać obywateli np. przez informacje o atakach bombowych. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, udało się też jeszcze bardziej poprawić funkcję Google Translate, która dzisiaj zyska 24 nowe języki. Spore zmiany czekają również aplikację Mapy, gdzie pojawi się jeszcze więcej zdjęć, szczególnie z mniej popularnych lokalizacji w Azji i Afryce. W mapach pojawią też nowe funkcje jak możliwość wyboru trasy pozwalającej ograniczyć spalanie paliwa (niedługo trafi do Europy), a także widok 3D dla największych miast na świecie, gdzie pojawią się szczegółowe informacje o ruchu ulicznym czy nawet wnętrza popularnych miejsc i restauracji.

W YouTube pojawi się funkcja pozwalają na tworzenie automatycznych rozdziałów w filmach, a także automatycznie generowane napisy w różnych językach, w tym również w ukraińskim. Nowe rzeczy pojawią się również w Google Docs, gdzie pojawią się automatyczne podsumowania długich dokumentów (TL;DR w praktyce ;-)). W Google Meet dostępne będą transkrypcje spotkań, poprawiona zostanie również jakość dźwięku oraz obrazu, a także możliwość regulacji oświetlenia w kadrze.

Wyszukiwarka Google zyska nowe możliwości

Wyszukiwarka Google przeszłą długą drogę od wyszukiwania tekstowego po słowach kluczowych, przez wyszukiwanie przez zdjęcia czy komendy głosowe. Przykładowo w Indiach aż 30% wyszukiwań inicjowane jest głosowo. Google Lens wykorzystywane jest ponad 8 miliardów razy każdego miesiąca na całym świecie. Google idzie jednak jeszcze o krok dalej wprowadzając funkcję "multisearch", pozwalając łączyć różne typy wyszukiwania. Przykładowo wykonać fotografie jakiegoś urządzenia i zapytać wyszukiwarkę gdzie najbliżej można coś takiego kupić. Ciekawa jest też funkcja dzięki, której można zrobić zdjęcie półki w sklepie i zapytać Google, która czekolada jest bez orzechów ;-). Widzę tu duży potencjał do rekomendacji/reklamy ;-). W wyszukiwarce pojawi się też możliwość wyboru koloru skóry, aby wyszukać np. makijaż na zdjęciu osoby, która ma przybliżony kolor skóry do naszej.

Asystent Google bez "Hey Google"

Asystent Google zdobywa coraz większą popularność, chociaż w języku polskim jest jeszcze mocno ograniczony. W języku angielskim to jednak całkiem inna jakość obsługi, szczególnie w połączeniu z urządzeniami Google. Nest Hub Max zyska wkrótce możliwość komunikacji bez wywołania asystenta przy pomocy "Hey Google". Teraz wystarczy spojrzeć na Nest Huba Max i asystent będzie wiedział, że mówimy do niego. Google pracuje również nad tym aby komunikacja była bardziej naturalna. Asystent poczeka aż dokończymy zdanie, albo nawet podpowie nam nazwę zespołu, którego szukamy na Spotify. W Asystencie Google pojawi się też obsługa szybkich fraz. Predefiniowane komendy będzie można również wywołać bez konieczności aktywacji asystenta, np. "turn off the lights in bedroom".

Artykuł w trakcie aktualizacji...