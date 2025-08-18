Promocje

Wyprzedaż elektroniki w Lidlu. Masa przydatnego sprzętu taniej

Patryk Łobaza
Klienci Lidla mają powody do zadowolenia, gdyż sieć sklepów startuje właśnie z nowymi promocjami. Tym razem obniżkami cen zostały objęte sprzęty kuchenne, które sprawią, że przygotowywanie posiłków będzie prostsze i przyjemniejsze.

Lidl po raz kolejny przygotował dla swoich klientów interesującą ofertę na sprzęt kuchenny marki SilverCrest, który od lat cieszy się dużym uznaniem ze względu na połączenie solidnego wykonania, funkcjonalności i atrakcyjnych cen. Od soboty, 23 sierpnia, w sklepach oraz online pojawi się szeroka gama urządzeń, które mogą odmienić codzienne gotowanie i przechowywanie żywności. Promocje potrwają do końca miesiąca, czyli do 31 sierpnia, a rabaty sięgają nawet kilkudziesięciu złotych.

Lidl wyprzedaje elektronikę kuchenną

Jednym z najciekawszych produktów jest zgrzewarka próżniowa SilverCrest Kitchen Tools o mocy 125 W, dostępna w cenie promocyjnej 79 zł zamiast 149 zł. Urządzenie umożliwia nie tylko wygodne pakowanie żywności na podróż, ale też zapobiega przenikaniu zapachów i pomaga utrzymać porządek w lodówce. Co istotne, oferuje funkcję pakowania potraw wilgotnych oraz delikatnych. W zestawie znajdziemy również rolkę folii oraz trzy adaptery do pojemników próżniowych.

Na uwagę zasługuje również frytkownica beztłuszczowa SilverCrest Air Fryer o mocy 1000 W i pojemności 2 l, dostępna w cenie 89 zł po aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus. Oferta obejmuje także robot planetarny 600 W z misą o pojemności 5 litrów, przeceniony z 239 zł na 199 zł. Dzięki regulacji prędkości, funkcji pulsacyjnej oraz wymiennym mieszadłom doskonale sprawdzi się podczas wyrabiania ciasta, ubijania piany czy przygotowywania kremów.

Nie zabrakło również klasyki w nowoczesnym wydaniu, czyli tostera o mocy 850 W oraz czajnika elektrycznego 3000 W dostępnych w trzech kolorach, w tym w pastelowej zieleni. Oba urządzenia kosztują 79,99 zł i oferują praktyczne funkcje. W przypadku tostera jest to sześć poziomów opiekania i wyjmowana nakładka na bułki, a czajnika, obrotowa podstawa oraz pojemność 1,7 l.

