Kilka tygodni temu informowaliśmy Was, że Google pracuje nad swoją własną aplikacją na iOS, która pomoże w przenoszeniu danych z iPhone'a na telefon z Androidem. Swoje narzędzie do migracji danych Apple na urządzeniach z Androidem udostępnia od dawna i proces przejścia między systemami jest bardzo prosty i wygodny. Z podobnych rozwiązań skorzystają użytkownicy chcący zrobić to w drugą stronę - do tej pory było to skomplikowane i niewygodne.

Aplikacja Google Przejdź na Androida pomaga łatwo i bezpiecznie przenieść najważniejsze rodzaje danych – zdjęcia, filmy, kontakty i wydarzenia w kalendarzu – na nowe urządzenie z Androidem bez denerwujących kabli. Aplikacja przeprowadzi Cię również przez inne ważne kroki konfigurowania urządzenia, na przykład przez wyłączanie iMessage, aby nie przegapić SMS-ów od przyjaciół i rodziny. Aplikacja prosi o serię uprawnień, które są niezbędne, aby dane z iPhone'a mogły zostać przeniesione na urządzenie z Androidem.

- brzmi opis apki Przejdź na Androida w App Store. Do poprawnego działania wymagane jest posiadanie iPhone'a lub iPoda Touch z systemem iOS w wersji 12.0 lub nowszej.

Aplikacja Przejdź na Androida jest prosta w użyciu a kolejne kroki są szczegółowo opisane na ekranie iPhone'a. Proces migracji danych rozpoczyna się od zeskanowania kodu QR wyświetlanego na urządzeniu z Androidem. Z pomocą aplikacji można nie tylko przenieść dane lokalne, ale także przechowywane w chmurze zdjęcia i filmy.

Pomaga w tym funkcja przenoszenia kopii danych z Apple, która pozwala na migrację multimediów na dysk Google. Proces trwa kilka dni, warto jednak zwrócić uwagę, że jeśli na dysku Google nie ma wystarczającej ilości miejsca, dane się nie skopiują. Warto też pamiętać, że nie skopiują się zdjęcia Live Photo, albumy udostępniane, albumy inteligentne oraz zwartość strumienia zdjęć.

Przejdź na Androida znajdziecie w sklepie App Store.